Primer Foro Internacional de Inversión e Innovación Turística en Guatemala

La iniciativa reunirá a 300 participantes de toda la cadena de valor del turismo en el país, junto con más de 50 invitados internacionales. La agenda abordará ejes estratégicos como visión de país, habilitadores de crecimiento, comprensión de la demanda, sostenibilidad, gestión de riesgos y conectividad aérea.

“En BAC creemos en reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que servimos. INVERTUR 2026 es el reflejo de nuestro compromiso por potenciar a Guatemala como un destino atractivo para la inversión nacional e internacional. Buscamos ser el principal aliado financiero del turismo sostenible, facilitando conexiones de valor, impulsando la innovación tecnológica y apoyando proyectos que generen empleo y crecimiento económico a largo plazo”, expresó Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

El turismo en Guatemala atraviesa un momento de consolidación vital. Según estimaciones, las perspectivas para 2026 proyectan alrededor de 29.1 millones de viajes de turismo interno, generando una derrama económica de USD$ 6,875 millones; y 3.75 millones de visitantes internacionales, aportando aproximadamente USD$ 1,540 millones en ingreso de divisas.

Esta dinámica de turismo interno nacional e internacional, contribuirá cerca del 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Ante este escenario, INVERTUR 2026 surge como una plataforma de conocimiento y generación de negocios para posicionar a Guatemala como un destino de alto valor, competitivo globalmente.

A diferencia de otros foros, INVERTUR 2026 combinará conferencias magistrales con espacios estratégicos de networking y relacionamiento empresarial. Se contará con la participación de organismos y marcas líderes como ONU Turismo, WTTC, IATA, EXPEDIA, Ambridge Hospitality, Marriott International, TUI Hotels & Resorts, Meliá Hotels International, Accor Hotels, Alton, OxoHotel, Hilton y Key 33 Hotels Management.

El foro contará con momentos y ponentes de alto nivel, entre los que destacan:

"El turismo como motor de desarrollo económico y financiero sostenible en Guatemala" – Juan Maldonado, BAC Guatemala.

"Perspectiva del Turismo Mundial y Oportunidades para Guatemala" – Esteban Velásquez, WTTC.

"Guatemala como destino de alto valor: estrategia país para el posicionamiento, la sostenibilidad y la atracción de inversión turística" – Harris Whitbeck, Director General del INGUAT.

"La ciencia de la pasión por viajar, qué motiva a los viajeros a reservar en la era de la IA" – Guillermo Alfaro, EXPEDIA.

"Detrás de las grandes marcas: cómo las franquicias hoteleras internacionales impulsan inversión, crecimiento y competitividad en los destinos turísticos" – Andrés Madrigal de MARRIOTT INTERNATIONAL y Luis René Sánchez de AMBRIDGE HOSPITALITY.

"Conectividad, competitividad y crecimiento: claves para posicionar a Guatemala en el mapa global del turismo" – Peter Cerdá, IATA.

Conversatorio con líneas aéreas: Air France, Discover Airlines, Avianca, Iberojet, BermudAir y Volaris.

"Co-creando el futuro del turismo sostenible en Guatemala" – Eric Campos, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala.

De esta manera, BAC reafirma su posición como el socio estratégico que cataliza el crecimiento económico de la industria, impulsando ecosistemas de negocios que transforman la visión de los empresarios turísticos en proyectos de inversión reales, rentables y sostenibles para el país.

La participación en INVERTUR 2026 es un evento gratuito diseñado para la cadena de valor del sector. Los interesados deben realizar su registro a través de E-ticket en el siguiente enlace: g.bac.gt/Invertur26ETInt. Para conocer la agenda completa y mayor información del evento, pueden visitar la Landing page oficial de BAC: g.bac.gt/Invertur26Int