Vida Empresarial
Promueve el bienestar y los hábitos saludables como orgullosos patrocinadores
Por segundo año consecutivo, InterConsumo participa como patrocinador de una de las carreras familiares más esperadas del país, Corre por el Zoo 2026 la reconocida carrera organizada por el Zoológico La Aurora, en Pro de la convivencia familiar y los hábitos de vida saludables.
La carrera se realizará el próximo domingo 8 de noviembre de 2026 a las 7:00 de la mañana, la entrega de kits tendrá lugar durante la Expo Oficial el sábado 7, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en el Salón de Exposiciones del Zoológico La Aurora. Las inscripciones tienen un valor de Q125 por persona a través del sitio web del zoológico.
Cada año, Corre por el Zoo convoca a personas de todas las edades en una jornada que une deporte, diversión y convivencia familiar. Además, el evento contribuye a los programas de conservación, educación y protección de la fauna que impulsa el Zoológico La Aurora.
"Nos enorgullece apoyar por segundo año consecutivo una iniciativa que invita a los guatemaltecos a mantenerse activos y compartir en familia. Corre por el Zoo representa una oportunidad para promover la salud, fortalecer la convivencia y generar conciencia sobre la importancia de preservar los espacios que enriquecen la vida de las futuras generaciones. En InterConsumo creemos en impulsar acciones que dejen una huella positiva en las personas y contribuyan al desarrollo de Guatemala", afirmó Javier Ortega, Gerente General de InterConsumo.
Adicionalmente, como parte de la alianza entre InterConsumo y el Zoológico La Aurora, las personas que se registren gratuitamente en la APP InterConsumo podrán acceder a un cupón exclusivo. Al adquirir una entrada de adulto para el zoológico, recibirán el ingreso gratuito de un niño.
InterConsumo invita a las familias guatemaltecas a participar en Corre por el Zoo 2026, una experiencia diseñada para compartir, disfrutar y contribuir a una causa que impacta positivamente a nuestro entorno. Desde el recorrido, hasta la emblemática meta de espuma, la carrera promete una mañana llena de energía, diversión y momentos memorables.