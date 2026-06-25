Promueven el desarrollo de sus proveedores locales

Este programa, en conmemoración del Día Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PyME), que se celebra el sábado 27 de junio, promueve el desarrollo de proveedores pyme mediante acompañamiento técnico, capacitación especializada y herramientas para fortalecer su competitividad, impulsar su crecimiento y ampliar sus oportunidades de negocio.

Con el propósito de acercar la oferta local a los consumidores, la compañía facilitó sus instalaciones para que las pequeñas empresas presenten sus artículos. Como muestra de este esfuerzo continuo, recientemente se realizó una edición de este mercadito en Walmart Norte, la cual se suma al evento realizado durante el mes de mayo en Walmart Naranjo.

“El propósito de los Mercaditos PyMEs es brindar una plataforma integral de crecimiento para nuestros proveedores. Asimismo, buscamos que nuestros clientes disfruten de la calidad de los productos locales y logren conectar con las familias guatemaltecas que los elaboran. Invitamos a las personas a apoyar a estas empresas, ya que al consumir y recomendar lo nuestro, contribuimos al desarrollo de toda la comunidad”, expresó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala.

Los próximos Mercaditos PyMEs serán: 17 y 18 de julio en Walmart Villa Nueva, 11 y 12 de septiembre en Walmart Puerta Parada; y 27 y 28 de noviembre en Walmart Roosevelt.

Para asegurar un beneficio directo a los productores, Walmart asume el 100% de los gastos asociados al espacio físico, el montaje de los stands y la logística. Además, coordina actividades de entretenimiento para los visitantes. De esta manera, las empresas participantes pueden concentrar sus recursos y esfuerzos en dar a degustar sus productos, interactuar con los compradores y compartir la historia de sus marcas.

Un esfuerzo en toda la región

Para Walmart, apoyar a los productores locales es una prioridad en Centroamérica. Por eso, durante este año se tiene contemplado realizar un total de 33 Mercaditos PyMEs en los diferentes países de la región. En estas actividades participarán más de 30 empresas locales, dándoles una excelente oportunidad para mostrar y vender sus productos a miles de clientes.

Además de las tiendas, Walmart también organiza estos mercaditos en sus oficinas centrales y Centros de Distribución (CEDI). De esta manera, los propios asociados de la compañía pueden acercarse, conocer y comprar los artículos de estas pequeñas empresas.

Con iniciativas como el Mercadito PyMEs, Walmart continúa abriendo espacios que promueven el desarrollo empresarial, fortalecen la producción local y generan nuevas oportunidades para que las pequeñas empresas crezcan y lleguen a más familias guatemaltecas.