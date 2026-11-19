La desarrolladora pondrá a disposición del público 9 proyectos residenciales acompañados de condiciones financieras preferenciales. El evento está diseñado tanto para familias y jóvenes que buscan su próximo hogar, como para inversionistas.

“Con esta iniciativa buscamos acercar nuestra oferta inmobiliaria a quienes desean invertir con respaldo y plusvalía, o dar el paso hacia su apartamento propio. Hemos diseñado beneficios tangibles y concentrado nuestra atención en cuatro puntos estratégicos para que cada visitante encuentre la opción que mejor se adapte a su estilo de vida y presupuesto”, destacó Alfredo Vila, CEO de Milésimo.

Descubre beneficios especiales y elige entre las promociones disponibles para dar el siguiente paso:

Reserva desde Q1,000, facilitando el primer paso hacia la adquisición de un inmueble.

Tu reserva vale doble hasta Q10,000, beneficio especial disponible según el proyecto seleccionado.

6 meses de mantenimiento gratis, según el proyecto seleccionado (aplican restricciones).

Para brindar una atención ágil y personalizada, Milésimo habilitará cuatro salas de ventas principales donde los visitantes podrán conocer a detalle todo el portafolio participante. Aunque en cualquiera de las sedes se brindará información sobre los 9 proyectos, la exhibición estará organizada de la siguiente manera por cercanía y zona:

Sala de ventas Zénika (Zona 16): Atención enfocada en los proyectos Zénika (zona 16) y Kaná (zona 16).

Sala de ventas Vicinia Mateo (Zona 7): Atención enfocada en Vicinia Mateo (zona 7), Vicinia El Carmen (zona 12) y Versana San Cristóbal (Mixco).

Sala de ventas Vicinia Histórico (Zona 1): Atención enfocada en Vicinia Histórico (zona 1) y Vías San José (zona 1).

Sala de ventas Vicinia Las Américas (Zona 13): Atención enfocada en Vicinia Las Américas (zona 13) y Novier (zona 13).

Los interesados pueden acercarse directamente a cualquiera de las cuatro salas de ventas durante los días del evento para recibir asesoría financiera, conocer los apartamentos modelo y aprovechar las promociones vigentes.