Vida Empresarial
Recargas desde cualquier parte del mundo de manera fácil y rápida
Para estas fechas tan especiales de fin de año, Claro trae el Superpack Internacional, todo Incluido desde 7GB por USD$7, los superpacks incluyen redes sociales (Instagram, Tiktok, WhatsApp, X).
Aquí encontrarás las respuestas rápidas a las preguntas más comunes para ayudarte durante el proceso de compra de tus recargas.
Ahora puedes mantener conectados a tus familiares y amigos en Guatemala enviándoles recargas de saldo o SuperPacks desde donde estés a través de Mi Claro Express.
1 ¿Cómo puedo realizar una recarga internacional?
Para realizar una recarga desde cualquier parte del mundo, seguí los siguientes pasos:
- Ingresa a Mi Claro Express.
- Selecciona el tipo de recarga que deseas enviar.
- Ingresá el número Claro de Guatemala.
- Realizá el pago y listo.
2. ¿A qué clientes Claro puedo enviar una recarga?
Puedes enviar recargas a números Claro Prepago y Postpago de Guatemala.
3. ¿Cómo sé si mi familiar recibió la recarga?
Una vez acreditada la recarga, recibirás una notificación inmediata en la moneda local. Además, tu familiar recibirá un mensaje de texto confirmando que recibió la recarga.