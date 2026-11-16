Multiplicador de Impacto reconoce a las organizaciones que aportan a programas e iniciativas que fortalecen las capacidades del sector inmobiliario, impulsan mejores prácticas y contribuyen a un desarrollo más sostenible y resiliente. Para CMI Capital, este cuarto reconocimiento refleja su compromiso con contribuir a la sostenibilidad del sector inmobiliario, a través de la colaboración con el GGBC y del aporte de herramientas y prácticas sostenibles.

La Guía de Vivienda Sostenible, lanzada el 29 de abril de 2026 y elaborada a partir del contenido técnico y la experiencia de CMI Capital en sostenibilidad, es un ejemplo del trabajo conjunto. Desde su lanzamiento, el sitio ha superado las 5 mil visitas, con un promedio de más de 800 al mes, y sus secciones más consultadas han sido compras ecológicas y agua, lo que refleja el interés de las familias por aplicar prácticas responsables en el hogar.

“Reconocer a CMI Capital por cuarto año consecutivo responde a una colaboración que trasciende lo puntual: construir juntos herramientas como la Guía de Vivienda Sostenible demuestra cómo el sector privado puede elevar los estándares de todo el sector inmobiliario y acercar la sostenibilidad a la vida diaria de las familias”, afirmó Valentina Leal, Directora Ejecutiva del GGBC.

Como Plataforma Integrada de Inversión, CMI Capital integra la sostenibilidad en sus negocios e inversiones y la traduce en alianzas e iniciativas de impacto de largo plazo. Esa experiencia se refleja en sus propias operaciones: los centros comerciales Pradera avanzan hacia un modelo Zero Waste, en 2025 redujeron en 58% su consumo de diésel con respecto a 2024 y el 45% de ellos ya opera con energía renovable certificada, aprendizajes que hoy se trasladan a las familias a través de la Guía de Vivienda Sostenible.

“Para CMI Capital, la sostenibilidad es parte de la estrategia de negocio, y las buenas prácticas que implementamos en nuestras operaciones las compartimos con el sector, porque un mercado inmobiliario más sostenible genera valor para todos”, afirmó Carolina Baltodano, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Capital.

Con iniciativas como la Guía de Vivienda Sostenible, la agrupación reafirma su compromiso con la generación de valor sostenido y el desarrollo sostenible de Guatemala, en línea con su propósito corporativo de generar, con calidez familiar, oportunidades que cambian vidas. La Guía de Vivienda Sostenible está disponible para consulta pública. Conócela y aplica sus recomendaciones sobre agua, energía, manejo de residuos, limpieza y compras ecológicas en viviendasostenible.guatemalagbc.org