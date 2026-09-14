Reciben certificación por su compromiso con la ética y la transparencia

La obtención de la certificación estuvo acompañada por la firma de un convenio de compromiso, con la participación de miembros de la Junta Directiva de Bantrab, José Antonio Roca, Gerente General de Bantrab; Daniel Aguilar, Gerente General de Seguros Bantrab; Héctor Najarro, Gerente General de Casa de Bolsa de los Trabajadores; y Mario Sánchez, Gerente General de Financiera de los Trabajadores.

“Desde la Junta Directiva asumimos la integridad y la transparencia como principios esenciales para fortalecer el gobierno corporativo y la confianza en nuestra institución”, afirmó Walter Armendáriz, presidente de la Junta Directiva de Bantrab.

La certificación GuateÍntegra, impulsada por la Cámara de Industria de Guatemala e ICC Guatemala, se fundamenta en estándares internacionales como la norma ISO 37001:2016 y promueve la implementación de sistemas de gestión orientados a prevenir, detectar y responder ante riesgos de soborno y corrupción.

“Este reconocimiento confirma que la ética y la transparencia son principios que forman parte de nuestra manera de hacer las cosas. En Grupo Financiero Bantrab continuamos fortaleciendo una gestión responsable, que proteja los intereses de nuestros clientes, contribuya a la sostenibilidad del negocio y preserve la confianza que hemos construido durante 60 años”, afirmó José Antonio Roca, Gerente General de Bantrab.

Como parte del proceso, se realizó una auditoría externa a cargo de BDO, a través de la que se verificaron las políticas, prácticas y controles implementados por Grupo Financiero Bantrab. Entre ellos se encuentran políticas antisoborno, una matriz de riesgos de corrupción, procesos de debida diligencia, canales de denuncia protegidos y mecanismos de prevención y respuesta.

“La certificación GuateÍntegra ratifica nuestra decisión de alinear la gobernanza del Grupo Financiero con las mejores prácticas de integridad y prevención de riesgos de soborno y corrupción para continuar fortaleciendo nuestros estándares y controles permanentemente”, expresó Julieta Florian, Gerente de Gobierno Corporativo de Bantrab.

José Antonio Roca, Gerente General de Bantrab; Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala y miembro de la Junta Directiva de GuateÍntegra; y Walter Armendáriz, presidente de la Junta Directiva de Bantrab. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

El siguiente objetivo de Grupo Financiero Bantrab es avanzar hacia la certificación internacional bajo la norma ISO 37001. Este esfuerzo se suma a su acreditación en Continuidad del Negocio bajo la ISO 22301 y al trabajo iniciado en Seguridad de la Información bajo la ISO 27001, como parte de la construcción de un sistema integrado de gestión basado en estándares internacionales.