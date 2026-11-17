Transformar la salud también significa reconocer el trabajo de quienes buscan nuevas respuestas a sus desafíos, acercan oportunidades a las comunidades y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. En esta edición se conocieron proyectos que, desde diferentes ámbitos de acción, comparten un propósito: aportar soluciones a las necesidades de salud de Guatemala.

A través de las categorías Salud y Bienestar, Educación para la Salud e Investigación e Innovación en Salud, el galardón reconoce tanto el trabajo que realizan estas organizaciones como el potencial de sus iniciativas para generar cambios que trasciendan y beneficien a más personas.

“Con esta segunda edición del Galardón Esperanza confirmamos que en Guatemala existen organizaciones extraordinarias que trabajan todos los días para transformar la salud y el bienestar de las personas. Nos llena de satisfacción ver cómo continúa creciendo el Galardón y encuentra una respuesta positiva en instituciones que comparten nuestro compromiso. Nuestro propósito es reconocer ese esfuerzo, pero también contribuir a que estos proyectos tengan mayores oportunidades de crecer y llegar a más guatemaltecos”, expresó Guillermo Monroy del Hospital Esperanza

Los resultados

Salud y Bienestar

Primer lugar: Fundación Miguel Torrebiarte.

Segundo lugar: Fundación Sin Prisa pero Sin Pausa.

Mención honorífica: Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala.

Educación para la Salud

Primer lugar: Fundación para el Niño Enfermo Renal (FUNDANIER).

Segundo lugar: Fundación San Estanislao de Kostka (FUNSEK).

Mención honorífica: Water For People.

Investigación e Innovación en Salud

Primer lugar: Fundación Castillo Hermanos.

Segundo lugar: Asociación de Salud Integral (ASI).

Mención honorífica: Municipalidad de la Ciudad de Guatemala.

El primer lugar de esta última categoría se otorga en honor al Dr. Marco Antonio Peñalonzo Bendfeldt. Este homenaje destaca el valor de la investigación, el conocimiento científico y la vocación de servicio como elementos fundamentales para el avance de la medicina y el fortalecimiento de los servicios de salud en Guatemala.

Continuidad a los proyectos

El Galardón Esperanza busca contribuir a que los proyectos reconocidos continúen desarrollándose y amplíen su alcance. Por ello, contempla aportes económicos destinados exclusivamente a la ejecución y fortalecimiento de las propuestas ganadoras.

De esta manera, el reconocimiento trasciende la entrega de un galardón y busca convertirse en una oportunidad para que iniciativas con potencial de crecimiento encuentren respaldo y generan alianzas para continuar aportando soluciones a las necesidades del país.

Criterios multidisciplinarios

La selección estuvo a cargo de un jurado calificador multidisciplinario, integrado por profesionales con experiencia en distintas áreas vinculadas con la medicina, la educación, la investigación y el desarrollo social.

Para evaluar las propuestas se consideraron cinco criterios: relevancia, viabilidad, impacto, innovación y sostenibilidad. Estos permitieron valorar la pertinencia de cada iniciativa frente a las necesidades que busca atender, su capacidad de ejecución, los resultados que puede generar y sus posibilidades de continuidad. Con esta segunda edición, Hospital Esperanza da continuidad a un espacio que busca reconocer el compromiso de las organizaciones que trabajan por la salud en Guatemala y destacar el papel que desempeñan en la construcción de soluciones para las personas y las comunidades.