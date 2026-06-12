Reconocen el talento joven que transforma Guatemala

La final del evento se realizó en el Campus Central de la universidad, ubicado en el edificio Spazio de la zona 15, donde los diez equipos finalistas presentaron sus propuestas tecnológicas ante un jurado de alto nivel de la industria privada.

Esta primera edición de UPANATHON superó las expectativas al movilizar a más de 150 equipos en un proceso de formación y competencia valorado en aproximadamente USD $1,500 por participante, el cual fue impartido de manera 100% gratuita. A lo largo de tres rigurosas fases de aprendizaje, validación y comunicación estratégica, los estudiantes de nivel medio diseñaron soluciones viables para retos críticos en tres grandes áreas de impacto: salud, desarrollo social e innovación.

“Cuando a los jóvenes se les da un reto, herramientas y confianza, son capaces de construir soluciones que transforman el futuro. UPANATHON nace como una forma de abrir esa oportunidad antes que lleguen a la universidad, convirtiéndose en un puente real entre la educación media y la superior para potenciar el talento que ya existe en el interior del país y en la capital”, destacó Ana Gabriela de Roche, Directora de Comunicación y Marketing de UPANA.

Durante la gran final, los estudiantes defendieron sus proyectos mediante un formato de elevator pitch y propuestas publicitarias, demostrando una alta capacidad de persuasión y pensamiento crítico ante un panel de jueces multidisciplinario integrado por líderes de firmas de prestigio como Ogilvy Guatemala, OMD Guatemala, Cementos Progreso, Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y TELUS Digital.

Este riguroso proceso de evaluación refleja el compromiso de UPANA por impulsar una "Educación Superior Relevante", caracterizada por anticipar las demandas del futuro y formar profesionales que no solo sean exitosos, sino que también actúen como agentes de cambio capaces de enfrentar los desafíos de Guatemala con liderazgo.

Los ganadores de la primera edición de UPANATHON

Primer lugar: Colegio Particular Mixto la Ilustración, de Retalhuleu, integrado por: Manuel Mazariegos, Marilyn Amado, Estrella Pons, Alejandra Cruz y Yenner Fuentes. Presentaron: EMAYA dale play a la lectura de tu próxima aventura. Una innovadora solución educativa que busca transformar la comprensión lectora de niños y jóvenes mediante una plataforma digital accesible desde teléfonos móviles, incluso sin conexión a internet. Complementada con un modelo de recuperación de dispositivos electrónicos para llevar tecnología a comunidades con acceso limitado, la propuesta destaca por su impacto social, viabilidad y potencial de escalabilidad.

Colegio Particular Mixto la Ilustración, de Retalhuleu, integrado por: Manuel Mazariegos, Marilyn Amado, Estrella Pons, Alejandra Cruz y Yenner Fuentes. Presentaron: EMAYA dale play a la lectura de tu próxima aventura. Una innovadora solución educativa que busca transformar la comprensión lectora de niños y jóvenes mediante una plataforma digital accesible desde teléfonos móviles, incluso sin conexión a internet. Complementada con un modelo de recuperación de dispositivos electrónicos para llevar tecnología a comunidades con acceso limitado, la propuesta destaca por su impacto social, viabilidad y potencial de escalabilidad. Segundo lugar: Proyecto Ceti, de Chimaltenango, integrado por: Moisés Gutiérrez, Edy Pichiya, Oswald Estrada, Dulce Vielman y Angela Jocabed Quino. Presentaron: Aritmética Digital C1, es una plataforma educativa diseñada para fortalecer el aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales en Guatemala. La propuesta integra software adaptativo, recursos digitales inclusivos, capacitación docente y herramientas impresas en 3D para mejorar el razonamiento lógico-matemático y la enseñanza de la aritmética, alineada al Currículo Nacional Base. Su principal fortaleza radica en su alta viabilidad técnica y económica, con un modelo escalable capaz de beneficiar a miles de estudiantes en centros educativos públicos y privados, promoviendo la inclusión, la equidad educativa y el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad en todo el país.

Proyecto Ceti, de Chimaltenango, integrado por: Moisés Gutiérrez, Edy Pichiya, Oswald Estrada, Dulce Vielman y Angela Jocabed Quino. Presentaron: Aritmética Digital C1, es una plataforma educativa diseñada para fortalecer el aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales en Guatemala. La propuesta integra software adaptativo, recursos digitales inclusivos, capacitación docente y herramientas impresas en 3D para mejorar el razonamiento lógico-matemático y la enseñanza de la aritmética, alineada al Currículo Nacional Base. Su principal fortaleza radica en su alta viabilidad técnica y económica, con un modelo escalable capaz de beneficiar a miles de estudiantes en centros educativos públicos y privados, promoviendo la inclusión, la equidad educativa y el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad en todo el país. Tercer lugar: Colegio Cristiano Verbo, de Quetzaltenango, integrado por María Huertas, Anna Luna, Melany Rodas, María Marín y Daniela Sosa. Presentaron: Manos que Construyen, es una propuesta social enfocada en prevenir la violencia intrafamiliar en comunidades rurales de Guatemala mediante la educación, el acompañamiento y el fortalecimiento de relaciones saludables entre adolescentes. El proyecto plantea la implementación de talleres comunitarios dirigidos a jóvenes de 12 a 17 años, promoviendo la educación emocional, la igualdad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de conductas violentas. Su fortaleza radica en la articulación con institutos locales, líderes comunitarios y COCODES, permitiendo una implementación viable, medible y sostenible que busca romper ciclos de violencia desde la raíz y contribuir a la construcción de familias y comunidades más seguras.

Premios que impulsan la educación sin fronteras

Los cinco integrantes del equipo ganador del primer lugar, junto a su encargado y su mentor académico de UPANA, recibieron un viaje académico internacional a España, donde realizarán una visita de aprendizaje a una prestigiosa universidad aliada de la Universidad Panamericana, además de maletas de viaje, trofeos, medallas y diplomas de reconocimiento. Por su parte, los acreedores del segundo y tercer lugar fueron distinguidos con trofeos, medallas y diplomas acreditativos de su destacada participación.

UPANATHON 2026 es una plataforma de crecimiento continuo. Con esta iniciativa, la Corporación UPANA (institución cuyos procesos académicos son supervisados por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior) reafirma su liderazgo como pionera en innovación educativa y su compromiso de sembrar una cultura de emprendimiento en las nuevas generaciones. A través de este esfuerzo, la universidad fomenta el pensamiento crítico y cultiva sólidos principios éticos en los futuros líderes del país, dotándolos de las competencias necesarias para contribuir activamente al desarrollo sostenible de Guatemala.

Para conocer más sobre UPANATHON y sus próximas ediciones, visite: upana.edu.gt/upanathon