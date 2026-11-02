Vida Empresarial
Reconoces a las mejores empresas para laborar en el país
La bolsa de empleos que desde 2001 conecta a los mejores candidatos de la región con las oportunidades laborales de las empresas líderes en Centroamérica y República Dominicana, Tecoloco, realizó el Galardón EMAT 2026, un evento que premia y reconoce a las mejores empresas para trabajar en Guatemala.
El EMAT (Empresas Más Atractivas para Trabajar) es una encuesta de percepción que identifica a las mejores empresas para trabajar en la región. Durante 20 años, esta plataforma se ha consolidado como un referente para las organizaciones, brindando información actualizada sobre la visión del talento centroamericano.
Sus resultados incluyen un Ranking General, un Ranking Gerencial (con la visión del segmento ejecutivo), clasificaciones por sector e industria, así como las principales tendencias del mercado.
Las empresas más destacadas fueron:
- Licores de Guatemala: Top 5 Ranking General, Top1 Sector Consumo Masivo, Top 5 Empresas Regionales y Top 5 Ranking Gerencial.
- Progreso: Top 5 Ranking General, Top 1 Sector Industrial, Top 5 Empresas Multinacional y Top 1 Ranking Gerencial.
- EPM: Top 25 Ranking General, Top1 Sector Servicios, Top 1 Empresas Locales y Top25 Ranking Gerencial.
- CMI: Top 25 Ranking General, Top 5 Sector Servicios, Top 5 Empresas Multinacionales y Top 5 Rankin Gerencial.
- G&T Continental: Top 50 Ranking General, Top 5 Sector Banca y Finanzas, Top 5 Empresas Regionales y Top 50 Ranking Gerencial.
- Colgate-Palmolive: Top 25 Ranking General, Top 5 Consumo Masivo, Top 15 Empresas Multinacionales y Top 25 Rankin Gerencial.
- Infasa: Top 50 Ranking General, Top 1 Sector Farmacéutico/Laboratorios, Top 15 Empresas Regionales y Top 50 Ranking Gerencial.
- PriceSmart: Top 25 Ranking General, Top 15 Sector Comercial, Top 15 Empresas Multinacionales y Top 25 Ranking Gerencial.
- Grupo Continental Motores: Top 5 Sector Automotriz y Top 15 Empresas Regionales.
- Everise: Top 5 Sector BPO / Call Center, Top 50 Empresas Multinacionales y Top 25 Ranking Gerencial.
- VXI: Top 15 Sector BPO / Call Center y Top 50 Sector Multinacionales.
“El objetivo de este evento es retar a las empresas guatemaltecas a ser mejores y hacer un mejor lugar para trabajar en el mercado laboral activo. Tenemos empresas grandiosas, pero no siempre significan que van a estar en esa posición, se lo tienen que continuar ganando”, manifestó Chris Kraudy, Gerente País de Tecoloco Guatemala.
En la velada se reconocieron a las 50 empresas más atractivas para trabajar.
En el Top 5 se encuentran:
Ranking Gerencial
- Banco Industrial
- Licores de Guatemala
- Walmart
- Pepsico
- Progreso
Las empresas que complementan el Top 10 están: Corporación Multi Inversiones (CMI), EEGSA/EPM Guatemala, CEMACO, Cervecería Ambev y BAC Credomatic.
- Progreso
- Licores de Guatemala
- Corporación Multi Inversiones (CMI)
- Pepsico
- Kellogg’s/Kellanova
- Walmart
- Banco Industrial
- Colgate
- Ingenio Pantaleón
- Grupo Hame/Olmeca
En el Ranking por Localización se ubican:
Empresas Locales
- EEGSA/EPM Guatemala
- CEMACO
- Bantrab
- La Torre
- Grupo Canella
- Ingenio Magdalena
- Ingenio La Unión
- NOVEX
- Arrocera Los Corrales/ALCSA
- Seguros Universales
Empresas Multinacionales
- Walmart
- Pepsico
- Progreso
- Corporación Multi Inversiones (CMI)
- Cervecería Ambev
- BAC Credomatic
- Colgate
- Ingenio Pantaleón
- Kellogg’s/Kellanova
- Grupo Hame/Olmeca
Empresas Regionales
- Banco Industrial
- Licores de Guatemala
- Banco G&T Continental
- Grupo Excel Automotriz
- Boquitas Diana
- Banco Cuscatlán
- INFASA
- Cervecería Centro Americana
- ADOC
- Grupo Q