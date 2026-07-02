Reconocidos como empresa líder en Innovación

La categoría Innovación representa la capacidad de las empresas de transformar ideas en soluciones disruptivas, eficientes y con mercado, que elevan su competitividad y generan ingresos a todo el ecosistema. Cuentan con espacios que propician la creatividad, permiten el pensamiento diverso y promueven la participación de todos los integrantes e invierten en investigación y desarrollo de nuevos procesos, productos y servicios, así como en mejores maneras de hacer las cosas.

Adicionalmente, premia la colaboración y trabajo en equipo, donde toleran el fracaso y se esmeran porque la estrategia de innovación sea conocida por toda la organización y apoyada por el equipo directivo.

"Para Grupo AG, innovar significa anticiparnos a los desafíos y convertirlos en oportunidades de crecimiento sostenible. Este reconocimiento reafirma que estamos en el camino correcto, porque contamos con el talento correcto, la tecnología y procesos que nos permiten ser más eficientes, competitivos y cercanos a las necesidades de nuestros grupos de interés”, concluyó Rodrigo Gabriel, CEO de Grupo AG.

La innovación no solo es un valor corporativo, también forma parte de la visión de Grupo AG que sostiene cuatro pilares fundamentales que permiten proyectar al grupo como líder que contribuye a la prosperidad de la región. Uno de los pilares es Innovación y Excelencia que busca desafiar los límites en soluciones de calidad.

En el último año, la empresa fortaleció su capacidad para operar con mayor precisión, eficiencia y trazabilidad, incorporando inteligencia artificial en procesos clave de su producción. Esta evolución le permitió optimizar el uso de recursos de manera concreta, alcanzando una reducción del 7% en el consumo de búnker y del 8% en el consumo de energía, resultados que reflejan cómo la innovación tecnológica se traduce en decisiones operativas más eficientes y alineadas con sus compromisos ambientales.

"Este reconocimiento demuestra mucha responsabilidad. La innovación no es el resultado de una sola idea, sino de una cultura que impulsa a las personas a mejorar continuamente la forma en que hacemos las cosas. Este premio pertenece a cada colaborador que aporta soluciones para la industria del acero y el sector de la construcción”, expresó Gabriel.

La integración de estos sistemas también transformó la forma en que gestionan sus procesos productivos. Grupo AG optimizó el 100% de las coladas continuas del proceso del acero, asegurando una dosificación precisa de materiales y garantizando calidad sin rechazos.

Por otro lado, la empresa también tiene como diferenciador competitivo la innovación con propósito, materializada en su unidad de negocio InnovArise, su fábrica de emprendimiento. La empresa indica que los desafíos estructurales de América Latina no pueden resolverse únicamente desde enfoques tradicionales, por lo que impulsa su visión empresarial capaz de incubar, probar y escalar soluciones con impacto real.

Cabe agregar que, en 2025, InnovArise exploró distintos desafíos de Latinoamérica, como el acceso a vivienda digna y el desarrollo de las PYMES. Un caso de éxito es TrabajaYa, una plataforma de reclutamiento que busca agilizar la contratación -especialmente para puestos operativos- que avanzó a la etapa Build-to-Automate proyectando su punto de equilibrio operativo para diciembre de 2026.