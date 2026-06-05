Reconocimiento por su liderazgo en conectividad

Claro se consolida como una empresa líder en innovación y sostenibilidad a nivel regional, también por el impacto positivo que genera en Guatemala y la región, mediante programas que benefician a estudiantes, docentes y comunidades, tanto de forma directa como indirecta.

Entre las iniciativas valoradas para la obtención del premio se encuentra Escuelas Conectadas, un programa que facilita acceso gratuito a internet en salas de tecnología de centros educativos, especialmente en comunidades vulnerables. Esta iniciativa promueve la inclusión digital, la equidad de género y el acceso a herramientas tecnológicas, contribuyendo al desarrollo de habilidades en estudiantes y docentes.

“Nuestro objetivo es construir la mejor infraestructura de conectividad para cerrar la brecha digital y permitir que más personas se integren a la era de la transformación digital. La combinación de educación y tecnología tiene el poder de transformar vidas e impulsar el desarrollo económico de nuestros países. Estos avances son posibles gracias a una inversión sostenida en tecnologías de última generación, como la red 5G y la expansión de la fibra óptica que nos permiten llevar conectividad de calidad a más comunidades”, afirmó Diego Sibrián, Director Regional de Mercadeo.

Conectando la Educación, es otra de las iniciativas reconocidas que impulsa la formación universitaria, mediante la entrega de computadoras y conectividad a estudiantes de alto rendimiento académico. El programa busca fortalecer la continuidad educativa y ampliar oportunidades de desarrollo profesional, a través de alianzas estratégicas con universidades e instituciones educativas.

Y el tercer aporte es la plataforma Aprende con Claro, la página web con acceso gratuito e ilimitado de contenido educativo de alta calidad, creada con el objetivo de promover la formación en diferentes niveles, haciendo posible a quienes la usen, sin importar su edad o preparación tecnológica, el desarrollar sus habilidades y beneficiarse de tal información la cual se presenta de forma práctica, dinámica y segura en su navegación.

“Uno de nuestros principios es hacer posible un mundo mejor y lo estamos logrando a través de una visión de largo plazo, integrando la sostenibilidad en cada decisión, convencidos de que donde hay conectividad, hay desarrollo y donde hay progreso, hay transformación sostenible”, concluyó Sibrián.

En un contexto marcado por la necesidad de acercarse a la digitalización, Claro reafirma su compromiso con las comunidades como eje central de su modelo de negocio, impulsando iniciativas que promueven el acceso a la educación, el desarrollo económico y la invención tecnológica en Centroamérica.