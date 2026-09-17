Redefine la movilidad en Centroamérica su nuevo SUV de lujo todoterreno

Con este lanzamiento, ROX Motor reafirma su compromiso de acompañar a los usuarios en Guatemala y el mundo mientras cruzan fronteras y exploran nuevos horizontes.

"Para JCN Motors el lanzamiento de ROX ADAMAS en Guatemala representa un paso más en nuestra visión de llevar la movilidad de lujo todoterreno al mercadeo de movilidad híbrida de rango extendido”, expresó Byron Roca, Gerente Comercial, JCN Motors.

Bajo la filosofía de "Lujo en Movimiento", el ROX ADAMAS combina capacidad todoterreno con confort de lujo, disponible en configuraciones de 6 y 7 asientos. Entre sus principales características destacan:

Suspensión neumática de cámara cerrada y control de amortiguación dinámica DCC

Múltiples modos de manejo: general, automático, nieve, lodo, roca, arena y vadeo

Control de crucero off-road (2-15 km/h) y control de descenso en pendientes (2-35 km/h)

Cabina inteligente ROX OS con chip Qualcomm 8155, control por voz multilenguaje e interacción multipantalla

Asistencia de manejo nivel L2+, actualizaciones OTA y función de descarga V2L (2.2kW interna / 3.5kW externa)

El primer "Tailgate Kitchen" del mundo y toldo perimetral en el techo, ideal para la vida al aire libre

“Este es un gran evento, la inauguración de la nueva casa de ROX en Guatemala y el lanzamiento de nuestro producto estrella, ROX ADAMAS. ROX es una empresa internacional joven, con 5 años en el mercado, con productos de alta gama dedicada a la tecnología de rango extendido que son capaces de hacer cualquier tipo de conducción en on-road y off-road. Guatemala con Grupo JCN es el segundo mercado de ROX en América Latina y después de año y medio vemos el excelente trabajo que hacen, puso a la marca en línea con las expectativas que tienen los clientes en Guatemala, que tienen un espíritu de exploración y nuestros SUV encajan a la perfección con eso”, expresó Mauro Frateschi, director de ROX Latam.

La nueva casa

Este espacio ubicado en la 1 avenida 11-50 de la zona 10 capitalina, ha sido concebido para ofrecer una experiencia de atención y exhibición a la altura de las nuevas propuestas de movilidad que llegan al mercado guatemalteco, brindando a los clientes un lugar amplio, moderno y especializado para conocer de primera mano los vehículos, sus tecnologías y todo lo que JCN Motors tiene para ofrecer.

“La visión principal de JCN es enriquecer la vida de nuestros clientes y para eso nos dedicamos a viajar por todo el mundo, y encontramos en China, un gran avance tecnológico, con la marca ROX, y su propuesta nos apasionó, por lo que decidimos apostarle para introducirla en el mercado guatemalteco. Ahora hacemos la inauguración de la sala de ROX más moderna y lujosa de latinoamericana, escogimos uno de los lugares más bonitos y famosos de la Ciudad de Guatemala, sobre la Avenida Reforma, zona 10, que es el nuevo proyecto de Auto Plaza. Con ella hacemos la presentación del ROX ADAMAS, que es un nuevo modelo que combina dos grandes atributos que es aventura y lujo, con una alta tecnología”, finalizó Christopher Niemann, gerente de JCN Motors.