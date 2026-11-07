Referente latinoamericano de agilidad empresarial

La Ciudad que lo tiene todo se convierte en la primera organización de Latinoamérica en recibir la distinción Leading Global Agile Enterprise de Scrum Inc. Este reconocimiento, otorgado únicamente a tres organizaciones a nivel mundial hasta la fecha, destaca la evolución de Ciudad Cayalá hacia un modelo de agilidad empresarial orientado a fortalecer la coordinación entre equipos, acelerar la toma de decisiones y elevar la eficiencia de una operación que abarca desde el desarrollo inmobiliario y la construcción hasta la gestión y los servicios de la ciudad.

“Este reconocimiento confirma algo en lo que creo profundamente: las organizaciones se transforman cuando su gente se atreve a cambiar la forma en que piensa y trabaja y, sobre todo, pierden el miedo a comunicarse sin importar el ‘rango’ que ocupa cada uno. En Cayalá hemos desafiado paradigmas, empoderado a nuestros equipos y aprendido a tomar mejores decisiones con mayor velocidad. Que Scrum Inc. reconozca ese esfuerzo a nivel internacional nos llena de orgullo, pero también nos recuerda que la transformación no termina; es una búsqueda permanente de hacer las cosas cada vez mejor”, expresó Héctor Leal, CEO de Grupo Cayalá.

A medida que una organización crece, sus procesos también se vuelven más complejos. Frente a esta realidad, Ciudad Cayalá emprendió un proceso para evolucionar la forma de trabajo de sus diferentes áreas y construir un modelo operativo capaz de responder a las dimensiones actuales de la organización y, al mismo tiempo, prepararla para su crecimiento futuro.

De acuerdo con las necesidades de cada área y proyecto, la organización, con el acompañamiento de la VMO, incorporó diferentes marcos y herramientas de trabajo, entre ellos Scrum@Scale, Kanban, Lean, Last Planner System, Takt Planning y Design Thinking.

Uno de los principales indicadores está relacionado con el cumplimiento de los calendarios de construcción: Cayalá registra actualmente un 58.6% de apego al calendario en sus proyectos recientes, por encima del benchmark global de la industria de la construcción, situado en 52.8%. Durante 2026, además, la organización ha entregado más de 200 unidades, reflejando la capacidad de su modelo operativo para acompañar proyectos de gran escala con mayor eficiencia.

Este desempeño refleja el objetivo de desarrollar una operación cada vez más eficiente, capaz de responder a proyectos de gran escala manteniendo como prioridades la calidad, el cumplimiento y la generación de valor.

La evolución del modelo operativo también busca que las mejoras internas se traduzcan en beneficios concretos para quienes viven, trabajan, invierten o utilizan los servicios de Ciudad Cayalá.

Como parte de este proceso, los tickets relacionados con postventa y operación se han reducido 36.7%, mientras que los tiempos de resolución de incidencias e impedimentos han mejorado casi 70%, resultados que reflejan avances en la capacidad de respuesta y en la experiencia de los clientes. El objetivo no es únicamente cumplir con los tiempos establecidos, sino hacerlo bajo los estándares de calidad ofrecidos y brindar una experiencia consistente a lo largo de cada etapa.

La agilidad en la toma de decisiones también se ha convertido en uno de los pilares de esta transformación, permitiendo que los equipos respondan con mayor rapidez a las necesidades de los proyectos, coordinen esfuerzos entre diferentes áreas y mantengan el foco en aquello que genera mayor valor para los clientes.

Esta capacidad cobra especial relevancia ante la siguiente etapa de crecimiento de Ciudad Cayalá, que contempla aproximadamente tres millones de metros cuadrados adicionales de construcción. Contar con un modelo operativo replicable y escalable permitirá acompañar esa expansión manteniendo como prioridades la eficiencia, la calidad y la experiencia de quienes forman parte de la ciudad.

La distinción Leading Global Agile Enterprise reconoce así un proceso que trasciende la adopción de una herramienta específica: representa una transformación de la manera en que la organización piensa, decide, colabora y ejecuta. Para Ciudad Cayalá, el reconocimiento marca un nuevo punto de partida para continuar evolucionando su modelo de gestión y demostrar cómo la transformación empresarial puede convertirse en una ventaja competitiva para las organizaciones latinoamericanas.