Vida Empresarial
Regresa la alternativa para quienes buscan capacidad de trabajo
En el AutoShow 2026, Volkswagen y Continental Motores develan la Amarok Comfortline, tras haber sido comercializada por última vez en octubre de 2024, regresa con precio especial, IVA incluido y disponibilidad inmediata.
Amarok Comfortline regresa como una alternativa para quienes buscan capacidad de trabajo, desempeño, seguridad y confort en un mismo vehículo. Equipada con un motor diésel 2.0 litros Bi-Turbo de 180 HP y 420 Nm de torque, transmisión automática de ocho velocidades, tracción integral 4MOTION permanente y bloqueo de diferencial, ofrece respuesta para distintos tipos de recorrido. Cuenta además con capacidad de carga de hasta 1.25 toneladas y de arrastre de hasta 2.8 toneladas.
“El regreso de Amarok Comfortline es una gran noticia para nuestros clientes. Recuperamos una versión que muchos esperaban y que combina la capacidad de una pickup con la tecnología, seguridad y el respaldo de Volkswagen y Continental Motores”, expresó Pedro Cárdenas, Director de Mercadeo de Continental Motores.
En seguridad incorpora seis bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y estabilidad electrónico, anclajes ISOFIX y sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de retroceso. Para mayor comodidad ofrece pantalla táctil de 9 pulgadas, volante multifuncional de cuero y aire acondicionado.
El respaldo de Continental Motores
Los clientes cuentan con una garantía de 3 años o 100 mil kilómetros, lo que ocurra primero, servicio posventa especializado y disponibilidad inmediata de repuestos, atributos que brindan confianza para el uso personal y profesional de la pickup.
Una familia Amarok para distintas necesidades La Comfortline complementa las versiones Amarok Highline 2.0, Highline V6 y Highline V6 Extreme, todas disponibles con transmisión automática y tracción 4MOTION. Los visitantes del AutoShow 2026 podrán conocer la Comfortline y recibir información sobre sus características y opciones de financiamiento.