San Jerónimo se convierte en el quinto Municipio Digital

Este logro se suma a los equipamientos realizados anteriormente por Funsepa y los aportados por la Iglesia en dicha alianza. Ambos esfuerzos benefician ahora a 4 mil 425 estudiantes mediante 718 dispositivos distribuidos en 47 establecimientos educativos y un Centro Comunitario Tecnológico.

“Este es el quinto municipio digital que hacemos realidad con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aliado invaluable para la Fundación. Cinco municipios representan una relación de confianza y un compromiso con la educación”, comentó Ana Lucrecia Glaesel, directora ejecutiva de Funsepa.

Por su parte, Michael Juárez, representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, agradeció el esfuerzo conjunto que permitirá a miles de estudiantes y sus docentes acceder a recursos para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje.

“Nuestro deseo es que el municipio digital contribuya a reducir la brecha tecnológica y abra nuevas oportunidades para los habitantes de San Jerónimo, pero sobre todo esperamos que sea un recordatorio que cuando trabajamos juntos inspirados por el amor al prójimo, y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, podemos lograr grandes cosas para bendecir la vida de los demás”, indicó Juárez.

Funsepa combina equipamiento tecnológico, recursos educativos y formación docente en sus proyectos de educación y digitalización. Sus investigaciones han registrado incrementos de hasta dos puntos en el promedio general de las calificaciones de estudiantes de primaria. A la fecha, ha capacitado a 140 docentes, de los cuales 94 corresponden a la alianza con la Iglesia.

“En este proyecto el maestro está involucrado, ha sido capacitado para ser el tutor de los niños y para nosotros eso es muy importante”, indicó Mynor Santiago, representante de la Dirección Departamental de Educación.

Una comunidad comprometida con la educación

Funsepa destacó que el acompañamiento, la apertura y la participación activa de San Jerónimo han sido fundamentales.

“Para nosotros es especialmente valiosa la manera en que San Jerónimo nos ha acompañado en este camino. En Funsepa tenemos muchos proyectos en pro de la educación, pero para hacerlos realidad necesitamos de personas que compartan esas ganas y estén dispuestas a involucrarse; aquí en San Jerónimo las hemos encontrado”, resaltó Glaesel.

Un ejemplo es el Centro Comunitario Tecnológico implementado el año pasado, cuyas actividades han ofrecido a los niños experiencias enriquecedoras para explorar y aprender.

“Con la implementación de este proyecto tenemos la oportunidad de abrir un nuevo mundo con las nuevas tecnologías. No podemos quedarnos rezagados como municipio, por lo que agradezco públicamente a Funsepa y a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, concluyó Moisés Canahuí, alcalde de San Jerónimo.