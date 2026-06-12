Se inicia una nueva historia donde se redefine el significado de seducción

La frescura que se vuelve salvaje ya se encuentra en todas las Perfumerías Fetinche, con un poder que no podrás controlar, pero que te dará poder, carácter, con energía y con una atracción incuestionable.

Seduction X va más allá de la perfumería tradicional. Impulsada por una tecnología patentada exclusiva, combina ingredientes cuidadosamente seleccionados para evocar emociones positivas, que ayuda a reforzar la confianza y potenciar la atracción.

Esta fragancia amaderada, aromática y especiada captura la profunda sensualidad de las notas aromáticas unidas a la seducción de las especias. En la apertura, una brillante explosión de pomelo y pimienta rosa inflaman los sentidos con una frescura resplandeciente.

En el corazón, la salvia se mezcla con la ahumada lactona de whisky, creando una tensión cálida y misteriosa: moderna, masculina, magnética. Por último, el sándalo y un sutil acorde de ante envuelven la fragancia con una elegancia duradera y una sensualidad adictiva. Y el resultado, una estela magnética que permanece en la piel hasta 12 horas.

El profundo azul oscuro del frasco se ilumina con un misterioso atractivo y con una presencia innegable, que sostiene el audaz logotipo dorado “SX”, un símbolo de expresiones de seducción sin límites, celebrando las numerosas maneras en que cada persona revela su atractivo; que con los ángulos definidos y las curvas suaves crean un diseño que es a la vez contemporáneo e intemporal, masculino y magnético.

El empaquetado refleja esta nueva visión, con impulsos de energía de un azul eléctrico hundiéndose en las profundidades azul oscuro y creando un contraste con los reflejos metálicos dorados, que expresan intensidad, lujo y modernidad.

El primer eau de parfum de la gama Seduction no es solo una evolución de los productos anteriores, es una transformación completa, creado para aquellos que viven el momento, que entienden que la seducción no es solo un arte, es una fuerza de la naturaleza.