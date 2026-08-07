Se reinventa para seguir refrescando a la nueva generación

La historia de Gaseosas Salvavidas en Guatemala se remonta a la década de 1970 con el lanzamiento de Salvavidas Roja. Posteriormente se incorporaron los sabores uva y limón, inicialmente en envases de vidrio. En los años noventa, la llegada de los envases no retornables permitió ampliar la cobertura de la marca, mientras que su lanzamiento más reciente fue Salvavidas Blu.

Actualmente, la marca cuenta con un portafolio integrado por: Roja, Uva, Limón y Blu, sabores que estarán presentes en diversas actividades de degustación como parte de la estrategia de lanzamiento. La campaña estará respaldada por una ejecución 360° que incluye televisión, publicidad exterior, medios digitales, redes sociales, puntos de venta y activaciones de marca.

“Con Elegir Sabe Increíble queremos celebrar ese momento especial en el que los jóvenes comienzan a tomar decisiones que reflejan quiénes son. Gaseosas Salvavidas evoluciona junto a ellos, con una imagen moderna y cercana, pero manteniendo el sabor que nos ha acompañado durante generaciones”, expresó Karla de León, gerente de división refrescos.

La principal innovación de esta nueva etapa es la renovación integral de la identidad visual y de los empaques, los cuales presentan una apariencia más moderna, vibrante y cercana al estilo de vida de las nuevas generaciones. Aunque la imagen cambia, el producto conserva el sabor que ha formado parte de la preferencia de miles de consumidores guatemaltecos.

“Este relanzamiento responde a una necesidad clara de los consumidores: identificarse con marcas que expresen su personalidad. Queremos fortalecer nuestra conexión emocional con las nuevas generaciones y seguir siendo una marca relevante, auténtica y cercana para quienes nos eligen todos los días”, señaló María Fernanda Acevedo, gerente de marca Jr. De refrescos.

En el corto plazo, la empresa busca dar a conocer la nueva imagen de Gaseosas Salvavidas y generar conversación alrededor de la campaña. A largo plazo, espera fortalecer su vínculo con consumidores jóvenes, atraer nuevas generaciones y consolidar su posicionamiento como una marca actual y relevante, sin perder la preferencia de quienes han acompañado su trayectoria a lo largo de los años.