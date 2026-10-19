Se unen para fortalecer la seguridad alimentaria en Guatemala

La iniciativa, que comenzó a operar en julio del presente año, consiste en la entrega semanal de víveres esenciales como granos básicos, abarrotes, frutas y verduras en óptimas condiciones para el consumo humano. Las donaciones provienen de tiendas ubicadas en nueve departamentos: Zacapa, El Progreso, Jalapa, Quiché, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Baja Verapaz y Alta Verapaz.

“Nuestro propósito en Walmart es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en donde operamos. Por eso, nos llena de satisfacción apoyar a las comunidades a través de esta alianza con el Club de Leones, que nos permite actuar con rapidez y asegurar que alimentos nutritivos lleguen cada semana a quienes más lo necesitan”, manifestó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala.

La coordinación logística está a cargo del Club de Leones Guatemala Utatlán, entidad que organiza el enlace con los 13 clubes de leones en los departamentos mencionados una recolección planificada y una distribución puntual en cada región.

Los clubes participantes en este proyecto son: Club de Leones de Cobán, Club de Jutiapa Damas del Centenario, Club de Leones Santa Cruz Naranjo, Club de Leones Chiquimula, Club de Leones Damas Perla de Oriente, Club de Leones Jalpatagua, Club de Leones El Chol, Club de Leones Chiquimulilla, Club de Leones Mataquescuintla, Club de Leones Monjas Jalapa, Club de Leones Jalapa, Club de Leones Santa Cruz del Quiché, Club de Leones Salamá.

“Uno de los pilares de servicio dentro de los Clubes de Leones es el combate al hambre. Para nuestros voluntarios es una satisfacción muy grande estar cada semana en las tiendas y asegurar que estos alimentos lleguen directo a la mesa de las comunidades que más lo necesitan y poder trabajar así -UNIDOS CONTRA EL HAMBRE-”, comentó Daniel Guzmán, presidente del Club de Leones Guatemala Utatlán.

Un pilar fundamental de este proyecto es el trabajo de más de 200 voluntarios de Club de Leones, quienes cada semana acuden a las tiendas, revisan los productos y se encargan del traslado para asegurar que lleguen en condiciones adecuadas a las personas beneficiarias.

Las donaciones se entregan directamente a entidades de asistencia social como casas hogares, asilos, iglesias y fundaciones locales. Gracias a este esfuerzo, ya se han distribuido más de 12,000 kilos de alimentos para apoyar a más de 3,500 guatemaltecos, impactando de forma directa a niños, mujeres, personas de la tercera edad y familias en extrema pobreza.

Esta alianza reafirma el compromiso de Walmart y el Club de Leones de seguir uniendo esfuerzos para mejorar la calidad de vida de miles de familias guatemaltecas, demostrando que la colaboración activa y organizada permite alcanzar grandes logros para los sectores más vulnerables.