Vida Empresarial
Se viene la promoción cargada de grandes premios
Farmamedica, empresa comprometida con la salud y bienestar, se viene con una gran promoción junto a su reconocida marca Vitaflenaco, Activa y Gana con Vitaflenaco, una iniciativa que busca premiar la lealtad de sus consumidores guatemaltecos regalando más de 500 increíbles premios, incluyendo un carro y 4 motocicletas y lo último en tecnología.
La promoción estará activa hasta el 30 de diciembre de 2026, participan todos los clientes que adquieran cualquier presentación de Vitaflenaco (Caja de 15 o 30 cápsulas blandas, o Vitaflenaco Gel de 20g) en farmacias y supermercados de todo el país, tendrán la oportunidad de ganar (una factura = una oportunidad).
"En Farmamedica estamos muy emocionados de lanzar esta gran promoción de Vitaflenaco para cerrar el año premiando la preferencia de nuestros consumidores. Hemos diseñado una mecánica fácil y rápida a través de WhatsApp para que todos en Guatemala puedan participar y ganar premios que realmente impacten su día a día", comentó Josué Estrada, Gerente de Marca Regional en Farmamedica.
¿Cómo participar?
- Adquiere cualquier producto Vitaflenaco participante y guarda tu factura original.
- Busca el código QR en el material publicitario del punto de venta o escríbenos directamente al chat oficial de WhatsApp (+502 3081 6750).
- Completa tus datos personales y envía una fotografía de tu factura. El bot confirmará automáticamente tu participación.
Mientras más compras registre el usuario, más oportunidades tendrá de llevarse uno de los premios.
La promoción cuenta con más de 500 premios, divididos en 4 sorteos quincenales y el gran sorteo final que se llevará a cabo el 15 de enero de 2027. Entre los premios destacan:
- Automóvil Toyota Agya 2027
- Motocicletas Honda 2026
- Consolas Nintendo Switch 2
- Decenas de premios tecnológicos
Para más información visita la página promovitaflenaco para conocer términos y condiciones.