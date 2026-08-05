Se visten de rosa una vez más para apoyar la lucha contra el cáncer de mama

Una de cada ocho mujeres es diagnosticada con esta enfermedad, y aunque se trata de una realidad preocupante, el 90% de los casos diagnosticados a tiempo son curables; por eso, el centro de diagnóstico siente el compromiso de informar de manera oportuna y confiable, sabiendo que la detección temprana de cualquier enfermedad puede marcar la diferencia.

“Tenemos más de dos décadas informando a las mujeres fuera de TecniScan, no solo nuestras pacientes, porque nos interesa que todo el mundo conozca esta información y puedan hacerse la mamografía y tener una sobrevida si tienen un cáncer de mama, lamentablemente el cáncer no puede prevenirse pero si lo podemos detectar a tiempo”, comentó Luisa María Gálvez Figueroa, coordinadora de los Centros de la Mujer de TecniScan.

Como es característica, una rosa inspira a otra rosa, porque cuando una mujer decide cuidarse, motiva a otras a hacer lo mismo, el registro es gratis a través de la página www.festivaldelamujer.life. El evento se realizará el sábado 5 de septiembre, en el Hotel Westin Camino Real, de la zona 10 capitalina, abriendo las puertas desde las 7:00 de la mañana, el evento dará inicio a las 9:00 de la mañana.

“TecniScan da un paso hacia adelante para llegar cada vez a más mujeres y concientizarlas sobre la importancia de realizarse la mamografía todos los años a partir de los 40, y poder tener una detección temprana”, expresó Paulo Rivera, gerente de Mercadeo de TecniScan.

Se contará con el apoyo de Seguros Bantrab, Farmacias Batres, Farmascota, Pronol Fem, Neumonil Forte, Incaparina, SmartFit, Ecofiltro, Mujeres BAC, Agua Pura Salvavidas, Santa Delfina, Human AD, Grupo Profármaco, FemelysVit de Menarini, Hatsu, Foremost y Terneza.