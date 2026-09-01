Seis décadas corriendo para transformar sueño en oportunidades

La carrera se realizará el 27 de septiembre de 2026 en Ciudad Cayalá, con recorridos de 5K y 10K, este es un encuentro para compartir en familia, disfrutar con amigos, vivir una experiencia pet friendly y unirse a una comunidad que cree en el poder del deporte para generar un cambio positivo. Las personas interesadas pueden inscribirse por Q150 (adultos) y Q100 (niños) a través de los canales oficiales de UVG.

Los participantes recibirán un kit de corredor que incluye playera oficial conmemorativa, número de participación, mochila, medalla, barra energética y fruta. La entrega se realizará durante la Expo UVG, los días 25 y 26 de septiembre en el Campus Central de la Universidad del Valle de Guatemala.

“Esta es carrera es una tradición en la universidad, tenemos ocho años realizándola, es una carrera con propósito, para recaudar fondos para becas de la misma universidad, es una de las formas en las que nosotros recaudamos. El 50% de nuestros estudiantes en el Campus Central reciben una ayuda financiera, el 70% en el Campos Sur y el 90% en el Campus Altiplano”, comentó Cinthia del Aguila, directora general de desarrollo de la UVG.

Los fondos recaudados llegan al programa de ayudas financieras El Poder de Uno, una iniciativa que permite que más estudiantes puedan continuar su formación universitaria mediante becas y apoyo económico. Cada inscripción representa una contribución directa para abrir nuevas oportunidades educativas y fortalecer el desarrollo del talento guatemalteco.

Como parte de la celebración, UVG espera reunir a 1,700 participantes en una experiencia que combina actividad física, convivencia e impacto social. La carrera está abierta a corredores de distintos niveles, así como a personas y familias que deseen sumarse a una actividad recreativa con propósito.

“Estamos apoyando la carrera de la UVG que conmemora los 60 años y que también es una carrera en beneficio del programa financiero El Poder de Uno, con el objetivo de poder ayudar a que más estudiantes obtengan financiamiento para cursar sus estudios, creemos desde el banco en apoyar estas iniciativas que fortalecen la educación que transforma el futuro de los estudiantes y mejora el nivel de sus familias y comunidad”, expresó María Lilian Franco, planificación y operaciones de Relaciones Institucionales de Banco Industrial.

Más allá de la meta, la Carrera 60 Años UVG busca sumar esfuerzos para que más jóvenes guatemaltecos puedan acceder a una educación superior de calidad. A través de esta iniciativa, UVG celebra seis décadas de trayectoria impulsando oportunidades que contribuyen al desarrollo del país.