Vida Empresarial
Siempre a la vanguardia de la moda y del gusto de los guatemaltecos
En el mundo de la belleza, hay una marca que conecta con un público emancipado, sofisticado y consciente, fundado en 1993 de la singular visión de Miuccia Prada, Miu Miu; y ahora Perfumerías Fetiche trae todo su universo a Guatemala con el lanzamiento de su nueva fragancia Miutine.
La Miu Miu Beauty Experience está instalada en la Plaza Constelaciones de Oakland Place, frente a Perfumarías Fetiche. Los clientes podrán descubrir la gama de fragancias que la marca tiene, con una sofisticación ligera y definida.
Miutine, es quien encabeza la colección, una irreverencia gourmand en forma de fragancia que revoluciona los códigos clásicos, obra del maestro perfumista Dominique Ropion.
Esta icónica estructura chipre se subvierte con un dúo explosivo de acordes de fresa silvestre y azúcar morena para dar como resultado una fragancia golosa, íntima y envolvente.
Las otras fragancias que se podrán conocer son en el centro de experiencia son: Fleur de lait, Eau De Parfum; L'eau bleue, Eau De Parfum; L'eau de muguet, Eau De Parfum; L'eau rosée, Eau De Toilette; y L'eau rosée, Eau De Toilette.