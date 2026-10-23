Siente tu Bum y descubre que te mueve

La apuesta con la que la marca busca seguir conectando con nuevas generaciones y llevar su mensaje “Siente tu BUM” a consumidores dentro y fuera de Colombia, llega al mercado guatemalteco a partir de noviembre.

La edición se reconoce porque su empaque y palito se visten de amarillo, inspirados en el universo visual de J Balvin, acompañado por su emblemática carita feliz con rayos grabada en el caramelo. En su interior conserva el tradicional caramelo rojo de Bon Bon Bum, uno de los sabores más reconocidos de la marca y el favorito del artista.

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Más allá del producto, la colaboración encuentra un punto de conexión en las historias de Bon Bon Bum y J Balvin, la importancia de disfrutar y valorar el proceso que existe detrás de los grandes sueños y de aquello que se quiere alcanzar.

Mucho antes de llenar estadios alrededor del mundo, J Balvin era Jose, un joven que soñaba con vivir de la música y que, mientras buscaba abrirse camino como artista, trabajaba en Estados Unidos pintando casas y arreglando techos para sostenerse. Grabar una canción implicaba ahorrar, buscar oportunidades y continuar trabajando mientras construía una carrera con la que más adelante conquistaría los grandes escenarios del mundo.

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Ese recorrido conecta con una experiencia que millones de personas conocen al comer un Bon Bon Bum, para llegar al chicle, primero toca pasar por el caramelo. Así como no se llega inmediatamente al chicle que está en el centro de un Bon Bon Bum, los sueños tampoco suelen alcanzarse de un día para otro.

“Creemos que el éxito no debería entenderse únicamente por el resultado, sino por todo lo que una persona está dispuesta a construir para alcanzarlo. Eso es lo que hace tan poderosa esta colaboración, nos permite hablarle a una generación que tiene grandes sueños, pero también recordarle que perseguirlos exige convicción, disciplina y tiempo. Para nosotros, ‘Siente tu BUM’ es justamente eso, descubrir qué te mueve y tener la determinación de ir por ello”, manifestó Mauricio Escobar, vicepresidente de Mercadeo de Colombina.