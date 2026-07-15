Sostenibilidad y crecimiento con resultados ASG 2025

Durante 2025, Walmart Centroamérica realizó inversiones orientadas a la expansión de tiendas, modernización de infraestructura y fortalecimiento de su ecosistema logístico, tecnológico y sostenible.

Entre los principales hitos del período destacan: la apertura de 24 nuevas tiendas en los formatos Walmart Supercenter, Bodegas y Descuentos. Además, se tuvo la puesta en marcha del Centro de Distribución de Perecederos en Costa Rica, considerado el más grande de su tipo en la región, y acompañado de avances en innovación operativa y digitalización de procesos.

Con una fuerza laboral de más de 37 mil asociados, Walmart se mantiene como uno de los principales empleadores de Centroamérica. El año pasado se realizaron más de 6.800 promociones internas. Asimismo, la compañía fortaleció su red de abastecimiento con más de 1.000 nuevos proveedores, impulsando el crecimiento económico regional.

A través de nuestros programas Una Mano para Crecer y Tierra Fértil, Walmart apoyó a 540 pymes manufactureras y a 619 productores agrícolas centroamericanos.

“Los resultados de este año reflejan nuestro compromiso con crear valor sostenible para nuestros clientes, asociados y comunidades, impulsando el desarrollo económico y social de Centroamérica”, señaló Marco Murillo, gerente de Sostenibilidad.

Impacto social y apoyo a comunidades

Como parte de su compromiso con las comunidades, Walmart Centroamérica reportó que en 2025 donó más de 6.600 toneladas de productos, incluyendo frutas y verduras, así como categorías ampliadas como alimentos para mascotas, lácteos, alimentos congelados, huevos, queso, embutidos, pizzas y productos precocinados que representan $14 millones, beneficiando a 624 mil personas en condición de vulnerabilidad.

Este esfuerzo forma parte de la estrategia de la compañía para combatir el hambre y reducir el desperdicio de alimentos, mediante la recuperación de productos aptos para el consumo y la donación en sus tiendas, plantas de producción y centros de distribución a lo largo de Centroamérica.

De igual forma, la compañía realizó más de 50 iniciativas de voluntariado con la participación de más de 1.200 asociados. Estas acciones contribuyen a su meta de cero residuos y fortalecen el bienestar social en la región.

Avances hacia una operación más sostenible

En materia ambiental, Walmart continúa liderando la transición hacia operaciones más limpias y regenerativas, el 77,7% de la electricidad utilizada proviene de fuentes renovables y el 7,2% de su consumo eléctrico es autogenerado mediante paneles solares.

Además, el 59,3% de empaques de marcas privadas son reciclables, reutilizables o compostables y contienen un 5,3% de resinas recicladas recuperadas de posconsumo (PCR). Se recuperaron 73.7% de los residuos y se desviaron de ser enviados a vertederos.

Walmart Centroamérica también destacó logros clave en cultura laboral, donde se destaca que 337 tiendas alcanzaron la meta de cero accidentes y más de 12.100 asociados fueron capacitados en prácticas sostenibles. Estos resultados reflejan el compromiso de la compañía con la seguridad, la inclusión y el desarrollo del talento.