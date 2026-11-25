Su ubicación estratégica con conexión directa a la Ruta al Atlántico, sumada al crecimiento poblacional y comercial de la zona 17, convierte a Portales en un punto clave para acercar la propuesta de valor de la marca a nuevos clientes. Asimismo, esta inauguración consolida la alianza estratégica entre SIMAN y Spectrum, integrándose a la oferta del centro comercial y dinamizando la economía local.

“La apertura de SIMAN Portales representa un paso fundamental en nuestra estrategia de crecimiento en Guatemala. Buscamos estar cada vez más cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles un espacio moderno con mayor variedad en moda, belleza, hogar, tecnología y sabores, reuniendo las mejores marcas y experiencias de compra para toda la familia”, destacó Carlos Navas, Gerente de Operaciones País de Almacenes SIMAN Guatemala.

Esta apertura marca un nuevo hito en el plan de expansión de la compañía y reafirma su compromiso de inversión, innovación y cercanía con las familias guatemaltecas.

La nueva tienda ha sido diseñada bajo un concepto arquitectónico moderno, amplio y luminoso que eleva la experiencia de compra. En un solo lugar, los clientes podrán descubrir:

Moda y calzado: Colecciones actuales y tendencias de temporada para damas, caballeros, jóvenes y niños, con un portafolio que reúne marcas exclusivas y reconocidas a nivel mundial.

Belleza y perfumería: Un espacio dedicado al cuidado personal, fragancias y cosméticos de alta gama, con asesoría especializada.

Hogar y decoración: Propuestas de diseño, muebles y artículos decorativos para renovar cada ambiente del hogar con estilo y funcionalidad.

Tecnología y electrónica: Lo último en innovación, dispositivos inteligentes y electrodomésticos para facilitar la vida diaria.

Café SIMAN: Una propuesta de experiencia pensada como el complemento ideal para acompañar el recorrido de compras, ofreciendo un espacio acogedor para disfrutar de cafés, postres y sabores especiales durante la visita.

Fundada en 1921 y con más de tres décadas de presencia ininterrumpida en Guatemala desde 1993, Almacenes SIMAN se ha consolidado como una de las cadenas de tiendas por departamento referente en Centroamérica. A lo largo de su historia, la marca se ha distinguido por su constante evolución, su excelencia en el servicio y su capacidad para conectar con distintas generaciones a través de propuestas innovadoras y marcas de prestigio internacional.

“Estamos muy honrados de poder seguir creciendo en el territorio guatemalteco. Para nosotros es súper importante que la marca se siga posicionando en Guatemala, porque eso nos convierte en uno de los puntos principales para generar empleo también”, indicó Ileana Santos, gerente de Mercadeo de Almacenes SIMAN y CrediSiman.

Con la inauguración de SIMAN Portales, la compañía ratifica su confianza en el mercado guatemalteco y su visión de continuar evolucionando para ofrecer inspiración, calidad y estilo en cada visita.