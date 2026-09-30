Suma kilómetros a favor de la conservación

La carrera es organizada por la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (AGHN), administradora del Parque Zoológico Nacional La Aurora. Los fondos recaudados contribuirán al bienestar de los animales bajo cuidado profesional y al desarrollo de iniciativas de educación para la conservación.

La inscripción tiene un costo de Q125 por persona y podrá adquirirse en aurorazoo.org.gt. El recorrido estará acompañado por una experiencia de burbujas que sumará alegría al ambiente, para que corredores, familias y amigos compartan una mañana diferente en torno a una causa común.

Previo al evento, se realizará la Expo el sábado 7 de noviembre, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en el Salón de Exposiciones del zoológico. Durante esta jornada se realizará la entrega de kits a las personas inscritas que incluye: Playera oficial, mochila, pachón, medalla, gorra y souvenirs de las marcas patrocinadoras. El ingreso sin costo al parque al utilizar la playera oficial el día de la carrera.

El Zoológico La Aurora, a través de sus programas y de la mejora continua, trabaja para ofrecer ambientes que respondan a las necesidades de cada especie. Esta carrera acerca ese esfuerzo a la comunidad y convierte cada inscripción en una manera concreta de apoyarlo.

La edición 2026 cuenta con el apoyo de Bactid, Don Arturo, InterConsumo, Australian, GNC, El Chinito Veloz, Incaparina, Kellogg’s, Omnilife, Nau, Señorial, Gatorade, Helios, Bibi y Municipalidad de Guatemala.

Corre por el Zoo propone una forma cercana de involucrarse con la conservación: correr, compartir y contribuir. Con más de un siglo de historia, el Zoológico La Aurora continúa fortaleciendo su labor en favor de la biodiversidad y creando espacios que conectan a las personas con la importancia de protegerla.