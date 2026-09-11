Suman 30 años conectando industria, innovación y futuro

Durante su edición 30, la Feria Alimentaria se consolida como una plataforma que conecta a restaurantes, chefs, productores, proveedores, especialistas y empresas, promoviendo el intercambio comercial, la generación de oportunidades y la profesionalización del sector. La edición de aniversario cuenta con una vitrina comercial de más de 200 stands y la participación de más de 120 empresas.

En esta edición, la feria incorpora nuevos enfoques y tendencias de consumo, espacios renovados y contenidos orientados a las transformaciones que vive la industria. La experiencia gastronómica, la identidad cultural, la sostenibilidad y la innovación son algunos de los ejes que marcan esta celebración de 30 años.

“Este evento ha sido, y seguirá siendo, un punto de encuentro clave para impulsar la innovación, el conocimiento y las oportunidades de negocio. Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo al sector, conectando a sus protagonistas y posicionando a Guatemala como un referente gastronómico en la región”, indicó Aída Ríos de Mansilla, presidenta del Comité Organizador de Feria Alimentaria.

En el marco de la inauguración también se realizó la entrega del Galardón Tenedor de Oro, uno de los reconocimientos más representativos de Feria Alimentaria, que destaca el talento, la trayectoria y las contribuciones que impulsan el desarrollo de la gastronomía guatemalteca.

En esta edición, el reconocimiento fue entregado en ocho categorías:

Café del Año: El Injerto

Instructor del Año: Mario García

Excelencia a la Gastronomía de Especialidad: Mariano Codoñer

Chef del Año: Ronald García

Estrella Culinaria: Nicolás Solanilla

Homenaje Póstumo: Daniel Raffanel

Personaje del Año: Miguel Babo

Restaurante del Año: Kloster

El evento es organizado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la Gremial de Restaurantes, la Universidad del Valle de Guatemala, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) y la Fundación Ayúdame a Vivir (AYUVI).

Como parte de la agenda académica y profesional, Feria Alimentaria 2026 desarrolló congresos especializados para estudiantes, profesionales, empresarios y líderes del sector, con contenidos relacionados con ciencia aplicada a la industria alimentaria, gastronomía guatemalteca, denominaciones de origen, cafés y rones de Guatemala, así como estrategia, cultura y experiencia para el éxito gastronómico.

La feria también contó con invitados internacionales y expertos del sector, entre ellos Martín Blanco y Sebastián Ríos, del programa argentino “Cerrame La 8cho”, chefs invitados de la Asociación Gastronómica de Argentina (AGAR) y expertos internacionales en denominación de origen provenientes de Perú.

El compromiso social continúa siendo parte fundamental de Feria Alimentaria. En esta edición se apoya a AYUVI, organización que trabaja en beneficio de niños con cáncer y sus familias. La recaudación se realizó a través de la Muestra Gastronómica, que ofrecerá más de 750 platillos.

Con 30 años de historia, Feria Alimentaria 2026 reafirma su papel como una plataforma que conecta talento, empresas, conocimiento y oportunidades, contribuyendo al fortalecimiento de la industria gastronómica y alimentaria y al dinamismo económico de Guatemala.