Vida Empresarial
Suscriben convenio para la construcción de CADI en Masagua
Bajo el esquema del programa De Hoy Para Siempre, de Grupo AG, y en unión con la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y la Municipalidad de Masagua, Escuintla; suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para la construcción del inmueble que ocupará el Centro de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) de la aldea El Milagro del municipio de Masagua.
El acto estuvo presidido por la Dra. Zulma Calderón, Secretaria de Obras Sociales; Israel Castillo, Alcalde de Masagua; y Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG.
La Dra. Calderón, manifestó su agradecimiento a la Municipalidad de Masagua y a Grupo AG por ser parte de esta intervención, “Más allá de la construcción de un edificio, lo que verdaderamente celebramos es que estamos aportando a construir los sueños de la niñez de este país. Y también estamos hablando del impacto que tendrá en las madres, en las familias y en las comunidades”.
Esta acción forma parte del programa De Hoy Para Siempre, consolidado por el Grupo en 2024, orientado a mejorar la infraestructura y equipamiento de centros educativos y centros de atención para la primera infancia, por su compromiso con la educación como un pilar fundamental en el desarrollo de las comunidades vecinas de las plantas industriales de la empresa.
“Hoy firmamos por algo más grande que un edificio. Damos el ejemplo que, cuando el sector público, el gobierno local y el sector privado trabajamos de la mano, los resultados llegan y se quedan”, expresó Gabriela Roca.
Por su parte, el alcalde Israel Castillo, durante su intervención, resaltó la importancia de este proyecto para el desarrollo de la niñez del municipio e indicó que la municipalidad donó el terreno donde se construirá el CADI.