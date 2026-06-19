Tecnología de alta calidad con acceso sencillo al streaming

Vida Empresarial

Tecnología de alta calidad con acceso sencillo al streaming

Fortaleciendo su compromiso de acercar tecnología y entretenimiento de calidad a más hogares guatemaltecos, El Gallo más Gallo junto con AIWA, marca global de tecnología, presentan los nuevos televisores inteligentes AIWA Roku TV.

Sergio Muñoz

Vida Empresarial

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El Gallo más Gallo refuerza su portafolio con una oferta de tecnología confiable, innovadora y accesible para el consumidor guatemalteco, con los nuevos Smart TV AIWA, que incorporan el sistema operativo Roku TV integrado, reconocido mundialmente por ofrecer la forma más sencilla de acceder al entretenimiento en pantalla grande.

Con Roku TV se puede acceder a más de 150 canales, plataformas de streaming y contenido gratuito sin necesidad de dispositivos externos adicionales. Con esta alianza, ambas marcas buscan ampliar el acceso a tecnología de entretenimiento en todo el territorio nacional.

“Guatemala es un mercado estratégico para AIWA en Centroamérica. Esta alianza con El Gallo más Gallo nos permite acercar tecnología innovadora y accesible a más hogares guatemaltecos, ofreciendo una experiencia de entretenimiento moderna, práctica y fácil de usar”, comentó Marvin García, Country Manager de AIWA para Guatemala.

Los televisores AIWA Roku TV combinan la calidad de imagen y diseño de AIWA con la plataforma de streaming de Roku. Reconocida por su interfaz intuitiva y facilidad de uso.

Principales características

  • Tecnología FHD LED en modelos seleccionados.
  • Dolby Audio para una experiencia de sonido envolvente.
  • Compatibilidad con consolas de videojuegos, sistemas de sonido y antenas para TV abierta.
  • Pantalla de inicio personalizable y recomendaciones inteligentes de contenido.
  • Compatibilidad con asistentes de voz como Google Assistant, Siri y Alexa
  • Aplicación móvil Roku para control remoto desde smartphone o tableta.

Además, los televisores reciben actualizaciones automáticas de funciones y seguridad, ofreciendo una experiencia de uso práctica y moderna para toda la familia.

Los modelos disponibles en El Gallo más Gallo incluyen:

  • 32” HD → Q999
  • 40” Full HD → Q1,499
  • 43” Full HD → Q1,699

En modo mundial

Como parte de las iniciativas vigentes de El Gallo más Gallo para sus clientes, las compras superiores a Q2 mil de productos y marcas patrocinadoras seleccionadas, entre ellas AIWA, participan en la promoción “Coleccioná los Campeones del Mundo”.

Mediante la cual podrán elegir un balón coleccionable alusivo a campeones mundiales. La promoción está disponible en todas las tiendas de El Gallo más Gallo a nivel nacional y aplica hasta agotar existencias.

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AIWA El gallo más gallo Electrodomésticos Roku TV Televisores inteligentes Vida Empresarial 
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