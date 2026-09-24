Vida Empresarial
Tecnología para aprender, crear y compartir en familia
La tecnología puede ser una herramienta para aprender, desarrollar intereses y comunicarse, que permita a los niños investigar temas que despierten su curiosidad. A pocos días de celebrar el Día del Niño, la cadena de tiendas guatemalteca especializada en la venta de productos de tecnología, computación, accesorios y servicio técnico, Intelaf, da consejos muy importantes para escoger el regalo ideal para sus hijos.
Para la gerente de compras de Intelaf, Kimberly Ordoñez, el aporte de la tecnología depende de cómo se utiliza, de los contenidos que se ven y del acompañamiento que reciben, pero lo más importante es que “tenga un propósito y forme parte de una rutina que también incluya juego, movimiento y convivencia”.
"Puede acercar a los niños a intereses que luego quieran desarrollar. Un programa de dibujo permite experimentar con formas y colores; una herramienta musical, practicar o grabar una melodía; y una aplicación de programación, explorar cómo construir algo propio. Son oportunidades para que participen, prueben y creen. El aprendizaje requiere curiosidad, práctica y orientación; el dispositivo es una herramienta para acompañar ese proceso", agregó Ordoñez.
¿Qué aspectos deben evaluar las familias al elegir tecnología para sus hijos?
- Que tenga una utilidad clara. Conviene partir de los intereses y las necesidades del niño: aprender, dibujar, practicar música, crear o comunicarse. Saber para qué se utilizará ayuda a elegir un producto que aporte a su vida cotidiana.
- Que sea adecuada para su edad y fácil de acompañar. El equipo, sus funciones y los contenidos deben corresponder a la etapa del niño. También es importante que los adultos puedan comprender su funcionamiento, configurar las opciones de privacidad y participar en su uso.
- Que ofrezca valor dentro del presupuesto familiar. Además del precio, hay que considerar durabilidad, garantía, soporte y posibles gastos en accesorios o servicios. Una compra bien elegida responde a una necesidad concreta y puede aprovecharse durante un tiempo razonable.
¿Cómo puede la tecnología contribuir a unir a la familia?
Puede generar momentos compartidos: escuchar música, jugar juntos, aprender una receta o hacer una videollamada con familiares. Los adultos podemos participar, interesarnos por lo que los niños descubren y aprender con ellos. También debemos acordar horarios y espacios para su uso, y dar el ejemplo. La convivencia se fortalece cuando prestamos atención a las personas con quienes compartimos esas experiencias.
Intelaf también ofrece juegos de mesa. ¿Qué aportan estas opciones al entretenimiento familiar?
Ofrecen una oportunidad para reunirse alrededor de una actividad compartida: resolver un desafío, seguir una estrategia o simplemente pasar un buen momento. También permiten hacer una pausa de las pantallas. Una familia puede disfrutar tanto de una experiencia digital como de un juego de mesa; contar con distintas opciones permite elegir cómo quiere compartir su tiempo.
¿Cómo puede utilizar un niño una bocina inteligente? Según el modelo y las funciones disponibles, puede utilizarla para escuchar música, programar una alarma o establecer recordatorios con ayuda de un adulto. Por ejemplo, puede acompañar una rutina con una canción o recordar el momento de una actividad. Su utilidad está en realizar ciertas tareas mediante la voz, sin necesidad de mirar una pantalla. Los padres deben revisar la privacidad, configurar los controles disponibles y acompañar su uso.