Vida Empresarial
Tendencias de moda, fits y propuestas de estilo para la temporada navideña
El segundo nivel de SIMAN Miraflores se convirtió en la pasarela modas donde se presentó el Fashion Talk by Siman, un evento dirigido a los clientes de CREDISIMAN y tarjetahabientes, donde disfrutaron de una experiencia de moda y tendencias junto al estratega de imagen Carlos Eduardo Paredes, Gerente de Desarrollo de Productos y Estratega de Imagen. Durante el encuentro, la marca también anunció su esperada Preventa CREDISIMAN, que se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre.
CREDISIMAN, tarjeta de crédito de SIMAN, cadena de tiendas por departamento con más de 100 años de trayectoria, presentó durante el evento las propuestas de jeans de Most Wanted, Dockers y Levi's, y looks formales para las celebraciones de fin de año.
La conversación estuvo a cargo de Carlos Eduardo Pardes, con más de 10 años de trayectoria en la industria, y Gabriela Hernández, Gerente Regional de Marca y Medios de Almacenes Siman, quienes compartieron recomendaciones sobre fits, combinaciones de denim y formas de transformar un look casual en uno formal.
“Con Fashion Talk buscamos agradecer la preferencia de nuestros tarjetahabientes y ofrecerles experiencias que complementen los beneficios de su tarjeta. Queremos que puedan disfrutar la Preventa CREDISIMAN y los beneficios que les da su tarjeta todos los días. Por eso decimos que si no la tienes, te lo pierdes”, comenta Karina Sinibaldi, gerente de Créditos de CREDISIMAN Guatemala.
La preventa, que llevará a cabo del 20 ml 22 de noviembre. Durante estos días, los tarjetahabientes podrán acceder de forma anticipada a promociones de la temporada de Black Friday.
Además de esta preventa, los clientes CREDISIMAN cuentan beneficios permanentes entre ellos hasta 25% de descuento en la primera compra en Siman, si como un 15% de descuento en Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti y Zara Home. La tarjeta también ofrece descuentos en gasolineras, restaurantes y supermercados.
Los interesados pueden solucionar su tarjeta CREDISIMAN en cualquier tienda SIMAN de Guatemala. Para conocer los términos y condiciones de las promociones, pueden visitar credisiman.com.