Testimonio de excelencia e influencia

En Guatemala, es la segunda ocasión en que se entrega dicha distinción, la cual ha sido concedida a un grupo limitado de profesionales a nivel internacional, en distintas categorías, como reconocimiento a los logros y al impacto alcanzados después de su etapa profesional en Citi.

Durante la ceremonia, Citi destacó la trayectoria profesional del licenciado González Ricci y las distintas responsabilidades que ha desempeñado a lo largo de su carrera. Julio Álvarez, Managing Director de Citi Guatemala, recordó su paso por la institución y posteriormente por el servicio público, particularmente su gestión como Ministro de Finanzas Públicas y su actual función como Presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

Luego de recibir el reconocimiento, Prensa Libre entrevistó al licenciado González Ricci, quien atribuyó parte de los resultados alcanzados durante su carrera a la capacidad de conformar equipos y trabajar de manera conjunta.

¿Qué significa para usted recibir esta distinción y qué cree que representa para Guatemala?

Tiene un significado especial para mí, Citi fue una etapa fundamental de mi formación profesional, allí aprendí una forma estructurada de hacer banca, la importancia de los estándares internacionales y, sobre todo, el valor de trabajar con equipos de alto desempeño.

Recibir este reconocimiento muchos años después, tras haber tenido la oportunidad de servir a Guatemala desde distintas responsabilidades públicas, lo considero también una confirmación de algo en lo que siempre he creído: la experiencia del sector privado y el servicio público no deben verse como mundos separados; cuando se combinan correctamente, pueden generar un enorme valor para un país.

Y si este reconocimiento tiene algún significado para Guatemala, espero que sea demostrar que los profesionales guatemaltecos podemos competir, liderar y ser reconocidos bajo estándares internacionales.

A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado en el sector privado, en organismos internacionales y en el sector público. ¿Qué diferencias encontró entre estos ámbitos y qué aprendizajes considera que han moldeado su forma de liderar?

El sector privado me formó en resultados, servicio al cliente, eficiencia y capacidad de ejecución. El sector público me enseñó que las decisiones tienen una dimensión mucho mayor: afectan a millones de personas y requieren construir consensos, fortalecer instituciones y pensar en el largo plazo. La experiencia con organismos internacionales me permitió contrastar lo que hacemos en Guatemala con otras economías y entender mejor cómo conectar las necesidades del país con oportunidades globales.

Pero quizás el aprendizaje más importante ha sido común a todos: ningún líder es mejor que el equipo que logra conformar. Una parte fundamental del liderazgo consiste en identificar a las personas correctas, entender para qué son buenas, darles responsabilidad y construir alrededor de ellas equipos técnicamente sólidos y con valores.

¿Qué transformaciones considera necesarias para construir un entorno que incentive la inversión, genere empleo formal y permita que más guatemaltecos participen de los beneficios del crecimiento económico?

Guatemala ha demostrado que puede mantener estabilidad macroeconómica y crecer aun en escenarios internacionales complejos. El siguiente desafío es convertir esa estabilidad en más inversión, productividad y empleo formal.

Para lograrlo necesitamos dar un salto en infraestructura, capital humano, certeza jurídica, digitalización y simplificación de los procesos para invertir y hacer empresa. También debemos aprovechar mejor nuestra cercanía con Estados Unidos, nuestra estabilidad económica y el potencial del nearshoring para atraer inversión nacional y extranjera.

La estabilidad macroeconómica no debe ser el punto de llegada, sino la plataforma sobre la cual construyamos desarrollo. El verdadero éxito será que el crecimiento se traduzca en mejores oportunidades y mayor bienestar para más guatemaltecos.