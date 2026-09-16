Tierra volcánica fértil para definir cómo colabora y crece Latinoamérica

Esta séptima edición lanzó un mensaje claro: El mundo no atraviesa una era de cambios, sino un verdadero cambio de era. Y en este nuevo contexto, el futuro de la región latinoamericana no dependerá únicamente de la inteligencia artificial o el capital, sino de la capacidad de construir confianza y conexiones de largo plazo en los humanos.

Desde su origen en 2018, Volcano ha dejado de ser un encuentro anual para convertirse en un ecosistema vivo de 11 mil miembros activos en más de 45 países. Hasta la fecha, ha facilitado más de 100 mil conexiones estratégicas, lo que ha inspirado, en inversión económica, educativa y social, alrededor de USD$1.7 mil millones en la región latina.

“En América Latina representamos una economía de USD$6.8 trillones llena de talento, creatividad y personas con ganas de construir; sin embargo, nuestros estudios nos dicen que solo una de cada diez personas siente que puede confiar en el otro. En una región con los niveles de confianza interpersonal y capital social más bajos, debemos entender que la confianza no es un concepto “soft”, sino que es la infraestructura económica necesaria para crecer a largo plazo. El capital social, la confianza entre nosotros, las relaciones que construimos y las puertas que nos abrimos, es precisamente el motor que permite mover e integrar tanto al capital financiero como al talento humano para transformar nuestra economía”, afirmó Janma Bardi, fundadora de Volcano.

Las conversaciones fueron lideradas por los arquitectos de esta nueva economía basada en la colaboración y la confianza, entre ellos:

Stephen M.R. Covey: Co-Founder & Global Practice Leader, FranklinCovey — Experto de renombre en confianza y liderazgo, ayudando a organizaciones a cultivar culturas de alto desempeño.

Ed Soo Hoo: Global Innovation & Transformation Executive, Lenovo — Ejecutivo enfocado en impulsar la transformación empresarial mediante la integración de tecnología avanzada.

Robert Mortati: President & CEO, Harvest Hill Beverage Company — Líder estratégico que supervisa operaciones y crecimiento de marcas de consumo masivo.

Oke Okaro: Founder, Okaro Advisory / Former SVP Business Operations, The Walt Disney Company — Experto en estrategia de negocios e innovación operativa en medios.

Ivana María Moreno Valle: CEO, Dalia — Líder que impulsa el empoderamiento y la educación a través de programas transformadores.

Beatriz de los Mozos: Founder & CEO, Flabelus — Emprendedora visionaria del sector moda, reconocida por sus modelos de negocio innovadores.

Roberto Lara: CEO, Castillo Hermanos — Líder estratégico que supervisa un importante conglomerado regional en diversas industrias.

Rolando Carvajal: General Manager, Heineken Costa Rica — Ejecutivo enfocado en el crecimiento sostenible y el desarrollo de mercado en la industria de bebidas.

Abdon Nacif: Founder, Nexu — Emprendedor que revoluciona el financiamiento automotriz a través de plataformas digitales.

Alejandro Zárate: Chief Data Officer & AI Officer, Banco Santander México — Líder de estrategias de datos e inteligencia artificial para impulsar la transformación digital.

Dileep Thazhmon: Founder & CEO, Jeeves — Líder FinTech enfocado en infraestructura financiera global y servicios empresariales.

Volcano4Good

Si Volcano habla de transformación, Volcano4Good es su expresión más profunda en el territorio. La edición 2026 fue el escenario para visibilizar colaboraciones sistémicas, destacando la alianza entre FUNDEGUA y Nutrilisto.

Ambas organizaciones fusionaron ciencia médica y salud digital para combatir la desnutrición crónica infantil en Guatemala. A través de almaRED trabajadores de salud y familias ahora tienen acceso inmediato a protocolos del Ministerio de Salud y herramientas de nutrición. Al integrar Nutrilisto (un suplemento clave para los primeros 1,000 días de vida) en la red de FUNDEGUA, la inteligencia artificial deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta de acompañamiento humano directo y accesible.

Startup Avenue

Más que una competencia, la plataforma operó como un ecosistema de aceleración en tiempo real. 50 startups latinoamericanas llegaron preparadas para levantar capital y crear alianzas estratégicas.

Tras un proceso que evaluó escalabilidad, resiliencia y trascendencia, los startups que lideran la edición 2026 fueron:

Publimovil se unió este año a la plataforma de Startup Avenue Competition, otorgando USD$25.000 en media grants, free of equity, a cinco distintas empresas participantes de la competencia.

Categoría Pre-Seed

Primer lugar - BioGrip (México): Healthtech que desarrolla interfaces neuromusculares no invasivas que combinan sensores e inteligencia artificial para traducir la intención humana en control natural de prótesis, tecnologías de rehabilitación y sistemas robóticos.

Categoría Early Stage

Primer lugar - ZULA (Argentina): Plataforma de ciberseguridad que combina inteligencia artificial, gamificación, microlearning y simulaciones realistas de ciberataques para ayudar a las empresas a medir, reducir y predecir el riesgo humano.

Categoría Growth & Scalability

Primer lugar - Radar (México) Ganadora Growth: Fintech que utiliza inteligencia artificial y una única API para ayudar a empresas a enviar, monitorear y conciliar pagos a gran escala a través de distintos bancos y rails de pago en Latinoamérica.

Mayor Potencial de Escalabilidad - Creditop (Colombia): Infraestructura de crédito para el comercio latinoamericano que conecta a comercios con múltiples opciones de financiamiento, permitiendo encontrar alternativas de crédito para sus clientes directamente durante el proceso de compra.

Mención Especial Beserva (México): Sistema operativo basado en inteligencia artificial y construido sobre WhatsApp para negocios de belleza y bienestar, que automatiza reservaciones, comunicación con clientes, recordatorios y tareas de gestión para ayudar a profesionales a ahorrar tiempo y aumentar sus ingresos.

Volcano4Good y Funsepa

Esta iniciativa de Volcano Innovation Summit y Funsepa inauguraron el entorno virtual de la EORM La Comunidad, en la aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja. Este es uno de los dos centros educativos que la alianza equipará este año en el municipio, dando continuidad a un esfuerzo que conecta la innovación con la educación y la convierte en oportunidades para las comunidades guatemaltecas.

Este año la alianza hará posible el equipamiento de la EOUN Francisco Marroquín, también en Ciudad Vieja. Entre ambos establecimientos se entregarán un total de 34 equipos tecnológicos, acompañados de un proceso de capacitación docente para integrar los recursos digitales a la enseñanza y fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes.

El trabajo conjunto sumará seis centros educativos de primaria equipados: tres en San Bartolomé Milpas Altas y tres en Ciudad Vieja, donde ya se había equipado un establecimiento en 2025. El alcance acumulado de la alianza llegará así a 119 equipos entregados y 1,969 estudiantes beneficiados, consolidando su presencia en Sacatepéquez.