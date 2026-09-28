Todos a preparase para la fiesta del Big Mac

El 100% de las ventas de Big Mac se convertirá en apoyo directo a Casa Ronald McDonald, Fundación Aldo Castañeda, Instituto Neurológico de Guatemala y Puente. Para complementar ese día de fiesta, diversas personalidades, artistas y creadores de contenido se unirán para compartir con las familias y apoyar en la atención al público.

“El McDía Feliz es el día más especial del año para nosotros en McDonald’s. Cumplir 26 años apoyando a la niñez nos llena de orgullo y agradecimiento. Sabemos que las personas quieren ver a dónde va su ayuda, por eso nos entusiasma compartir que este 7 de octubre cada Big Mac se traducirá en cirugías de corazón, tratamientos médicos, hogares de acogida y nutrición para quienes más lo necesitan”, comentó Rodrigo Cofiño, Chief Restaurant Officer de McDonald’s Mesoamérica.

Conoce las organizaciones más de cerca

Casa Ronald McDonald: Lo recaudado permitirá el funcionamiento continuo de las cuatro Casas Ronald McDonald en el país, las cuales son un “hogar lejos del hogar” para las familias que viajan desde distintos departamentos hacia la capital para que sus hijos reciban tratamientos médicos. Gracias a este donativo, más de 12,500 niños y sus familias contarán con hospedaje, alimentación y un espacio seguro y digno durante este proceso.

Fundación Aldo Castañeda: Los fondos servirán para realizar procedimientos cardíacos en pacientes con enfermedad cardiovascular congénita, hasta hoy hemos beneficiado a más de 750 niños y sus familias.

Puente: Se dará continuidad al funcionamiento del programa Centros Nútreme en Chimaltenango y Alta Verapaz. Con este apoyo hemos beneficiado hasta hoy a más de 1,500 niños y sus familias. Estos centros promueven el desarrollo integral de la primera infancia y ayudan a combatir la desnutrición crónica infantil.

Instituto Neurológico de Guatemala: El donativo se utilizará para la construcción de nuevas instalaciones y adquirir equipo especializado para el proyecto PUNTEA. Esta ampliación permitirá realizar más de 45,000 terapias al año, beneficiando a más de 1,500 familias.

Vales de Big Mac y de McMenú Big Mac

Para quienes deseen sumarse desde ya, la venta de vales ya está habilitada y disponible hasta el 7 de octubre en los todos los restaurantes McDonald’s del país, en AutoMac y por medio de la App de McDelivery. Los vales podrán canjearse del 8 de octubre al 31 de diciembre de 2026.

“Invitamos a todos los guatemaltecos a comprar sus vales desde hoy en su restaurante favorito. Este 7 de octubre tendremos una gran fiesta en todos nuestros restaurantes con música, shows, invitados especiales y muchas sorpresas preparadas. Cada aporte, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar una vida”, finalizó Cofiño.

Para más detalles de la celebración y las actividades del McDía Feliz se pueden consultar las redes sociales de McDonald’s Guatemala: en Facebook como McDonald's Guatemala e Instagram como McGuate.