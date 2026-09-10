Transforman la formación del talento financiero y empresarial en Guatemala

Esta colaboración busca trascender la formación tradicional. Su visión es impulsar talento con competencias aplicables a los retos reales de las organizaciones, promover el aprendizaje continuo y contribuir al fortalecimiento de la competitividad y el crecimiento sostenible del país.

En un entorno donde la tecnología, los datos y la inteligencia artificial están redefiniendo la manera de competir y tomar decisiones, ambas instituciones buscan contribuir a la formación de profesionales preparados para convertir información en conocimiento, conocimiento en estrategia y estrategia en resultados.

Como una de las primeras iniciativas surgidas de esta alianza, ambas instituciones presentan el Diplomado en Data Analytics e Inteligencia de Negocios (Nivel Inicial-Intermedio), diseñado para fortalecer las competencias de profesionales que trabajan con información, indicadores y procesos de toma de decisiones. El diplomado dará inicio el 22 de octubre de 2026, tendrá una duración de 110 horas, la modalidad será con sesiones síncronas virtuales + trabajo autónomo.

El programa permitirá a los participantes desarrollar capacidades para transformar datos en información útil mediante herramientas como Power BI, Power Query, SQL y DAX, abordando desde la preparación y estructuración de datos hasta la creación de indicadores, reportes y dashboards ejecutivos.

Su enfoque será práctico y aplicado, combinando fundamentos conceptuales, ejercicios guiados, análisis de casos y un proyecto integrador de inteligencia de negocios, con el objetivo de trasladar el aprendizaje directamente al entorno profesional.

El programa también incorporará contenidos relacionados con Data Analytics, Inteligencia de Negocios, Inteligencia Artificial aplicada al análisis de datos, KPIs financieros y de gestión, modelado de datos, dashboards ejecutivos, automatización, seguridad y storytelling con datos, desde un nivel inicial.