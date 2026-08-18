Un auténtico jardín subacuático rebosante de vida

El eau de toilette Un Jardin sous la Mer, ya se encuentra disponible en Fetiche y responde a la llamada del mar e invita a descubrir un jardín inesperado, que combina el perfume de una flor de tiaré solar con el carácter envolvente de la nuez de tamanu y unas notas minerales que evocan los arrecifes de coral.

El frasco emblemático de Hermès, diseñado por Fred Rawyler, se inspira en las líneas de los faros de los coches de antaño y su degradado azul representa el color del cielo y las aguas cristalinas de la laguna de Tahaa. En el estuche, los dibujos a acuarela de la artista Aino-Maija Metsola recrean el arrecife de coral, repleto de vida y de colores.

Para cada Parfum-Jardin, la Maison invita a un dibujante a ilustrar el estuche con un toque de poesía, dejándole carta blanca para representar este jardín por medio del dibujo. "En Hermès, el dibujo lo es todo, todo empieza con el dibujo", comenta Pierre-Alexis Dumas, director artístico de Hermès.

La colección de los Parfums-Jardins constituye el punto de encuentro entre la esencia de un lugar, la fuente de inspiración del perfumista y el tema que escoge la Maison Hermès cada año para ilustrar su creación. Un recorrido olfativo que invita a disfrutar de cada momento compartido y a perseguir el deseo de frescor, de soñar y de evadirse.