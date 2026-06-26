Un canal que facilita la operatividad de las empresas

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, esta solución responde a la necesidad de operar con mayor agilidad, reducir costos y tener un mejor control financiero. Está diseñada especialmente para empresas con alto volumen transaccional, compañías en crecimiento y organizaciones que buscan optimizar su gestión administrativa sin aumentar su carga operativa.

Con Host-to-Host, las empresas pueden automatizar procesos clave como pagos, consultas y conciliaciones, accediendo a su información financiera al instante y sin depender de tareas manuales.

“En Bam trabajamos para ser un aliado estratégico en el crecimiento de nuestros clientes. Con esta solución, llevamos la banca directamente a la cotidianidad de sus operaciones diarias, facilitando y eliminando procesos manuales, brindando un canal que ofrece conciliación automática en tiempo real, procesamiento automático de bloques de pagos que eficientiza los procesos de tesorería”, destacó Michael Saborío, vicepresidente de Banca Empresas y Capitales de Bam.

Esta integración convierte la operación bancaria en una extensión natural de sus procesos internos, permitiéndoles enfocarse en lo que realmente impulsa su crecimiento. Actualmente cuentan 12 servicios dentro de los que sobresalen el pago de impuestos masivo y transferencias en bloque.

La solución permite realizar transferencias locales e internacionales, pagos de nómina, servicios e impuestos, así como consultas de movimientos y estados de cuenta, todo desde los propios sistemas de la empresa. Además, cuenta con altos estándares de seguridad, incluyendo cifrado de punta a punta y mecanismos robustos de autenticación que garantizan la protección de la información.

“Esta solución se realizas por medio de APIs que representan una evolución en la forma en que las empresas se relacionan con el sistema financiero. Permiten integraciones más ágiles, escalables y eficientes, adaptándose al crecimiento de cada negocio y facilitando operaciones continuas en tiempo real”, señaló Martin Prentice, gerente de Banca Corporativa y Estructurados de Bam.

Más allá de la tecnología, Bam acompaña a sus clientes durante todo el proceso de implementación, brindando asesoría especializada y soporte continuo para asegurar que cada solución responda a las necesidades específicas de cada empresa.

Con este lanzamiento, Bam reafirma su compromiso de promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, impulsando herramientas que fortalecen la eficiencia, competitividad y crecimiento del sector empresarial en Guatemala.