Un equilibrio entre la libertad artística y la precisión del savoir-faire

Este fenómeno natural visible tanto en entornos urbanos como naturales, la hora azul es un momento de gracia en el que las dualidades desaparecen: el día y la noche; el cielo y la tierra; el mundo y quien lo observa. Mientras los pájaros comienzan a cantar y las flores desprenden sus mejores aromas, el mundo parece alcanzar un estado de perfecta armonía que nos permite conectar con nuestras aspiraciones más profundas.

Desde los primeros instantes, L’Heure Bleue intriga y cautiva, refleja la frescura de la hora azul, cuando el sol desaparece llevándose consigo el calor del día, y con esa intensidad que envuelve, revela la belleza de otro ingrediente emblemático de Guerlain: la vainilla. Fusionando facetas gourmandes y matices amaderados, esta joya de la paleta olfativa de la Maison se combina con Ambroxan, una molécula cuyo aroma evoca la propia piel.

Las notas principales de salidas ozónicas, flor de azahar del naranjo y neroli; en el corazón iris, raíz de lirio y jazmín; y de Fondo ambroxan, vainilla y almizcle

“Estamos en Guatemala para celebrar el lanzamiento de la nueva fragancia L'HEURE BLEUE (La hora azul), inspirada en ese momento en el que se dualiza el día y la noche, con un azul profundo y es una invitación para desconectarnos y reconectarnos a un mundo de posibilidades”, expresó Cecile Patry, directora de marketing de Guerlain para Latinoamérica.

La botella de L’Heure Bleue recupera el diseño de la famosa botella de “corazón invertido”, creada en 1912 para la composición de Jacques Guerlain. Un objeto legendario concebido por Georges Chevalier, diseñador de la cristalería francesa Baccarat y virtuoso del Art Nouveau. Un ícono de nuestro patrimonio, la botella de corazón invertido debe su nombre a su tapón hueco. Una proeza técnica cuya forma revela nuestra afinidad por el romanticismo y la poesía, al tiempo que afirma nuestra audacia al desafiar lo evidente.

Diseñada como una joya, la botella de L’Heure Bleue expresa su singularidad hasta en los detalles: bordes refinados y una base biselada la distinguen de su predecesora. Sobre el dorado de su cuello, incorpora un anillo azul, como una joya con efectos texturizados. Un objeto precioso concebido para ser recargable y perdurar en el tiempo.

Para acompañar el lanzamiento de la nueva gran fragancia, lo acompaña el labial Rouge G, tres estuches joya de edición limitada. Con un efecto esmaltado en el estuche Bleu Iconique, un tejido estampado con detalles dorados en Bleu Rêverie y un degradado de cristales en Bleu Astral, estos estuches pueden combinarse libremente con los 48 tonos satinados o mate aterciopelados de la colección. La fusión de los tonos dorados y azules invita la poesía de L’Heure Bleue al universo del maquillaje de la Maison.

La Maison en Guatemala

Y para hacer una fiesta azul, Perfumerías Fetiche inaugura en Miraflores, un espacio donde la casa Guerlain consienta a las mujeres guatemaltecas con una gama de experiencias durante todo un mes.

“Estamos muy contentos de inaugurar la primera tienda de toda América, donde se podrá vivir la experiencia de la hora azul de Paris en sus vidas. Somos una marca de más de 200 años haciendo perfumes y queremos que todo el mundo disfrute de nuestros productos”, finalizó Cecile.