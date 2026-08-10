Un espacio para conectar conocimiento, liderazgo e innovación

Los negocios enfrentan nuevos desafíos de competitividad, eficiencia y diferenciación, ante este escenario, la innovación digital se ha convertido en una herramienta clave para optimizar operaciones, generar nuevas ventajas y fortalecer el desarrollo empresarial.

Claro Tech Summit promueve un diálogo estratégico sobre las tecnologías que impulsarán el crecimiento empresarial hacia 2030 y su impacto en la operación, la relación con clientes y la expansión de las organizaciones.

“Claro Tech Summit representa una oportunidad para conectar a las empresas con expertos, acercarlas a soluciones tecnológicas y promover alianzas estratégicas de alto nivel”, señaló José Vicente Serrano, director de Mercado Corporativo de Claro Centroamérica.

Esta iniciativa forma parte de una plataforma regional impulsada por Claro Empresas para promover la innovación, el intercambio de conocimiento y la adopción de tecnologías que fortalezcan la transformación digital en América Latina. En mercados como Colombia, Honduras y El Salvador, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para entidades públicas y privadas que buscan acelerar su evolución tecnológica y fortalecer su competitividad.

Las empresas que liderarán la próxima década serán aquellas que aprendan con mayor rapidez, automaticen mejor sus procesos, protejan sus operaciones y conviertan los datos en decisiones estratégicas. Esto será posible gracias al uso de la tecnología y a los avances del entorno digital.

Los cinco ejes que fueron de la agenda

IA como nueva fuerza laboral : cómo se desarrolla la evolución de asistentes digitales a agentes capaces de apoyar la ejecución del trabajo y mejorar la productividad.

: cómo se desarrolla la evolución de asistentes digitales a agentes capaces de apoyar la ejecución del trabajo y mejorar la productividad. Datos como motor de decisión: vemos la transformación de información dispersa en decisiones más rápidas, confiables y accionables.

vemos la transformación de información dispersa en decisiones más rápidas, confiables y accionables. Plataformas digitales y Cloud: impulso de velocidad, escalabilidad, resiliencia y menor time-to-market para innovar con mayor agilidad.

impulso de velocidad, escalabilidad, resiliencia y menor time-to-market para innovar con mayor agilidad. Experiencias inteligentes: experimentamos la transición de una atención reactiva a experiencias personalizadas, omnicanales y asistidas por IA.

experimentamos la transición de una atención reactiva a experiencias personalizadas, omnicanales y asistidas por IA. Confianza digital: vivimos la evolución de la ciberseguridad técnica hacia la protección de la continuidad, la reputación, la confianza y los ingresos.

“En Claro creemos que la transformación digital es más que incorporar nuevas herramientas. Significa acompañar a las organizaciones en sus procesos de evolución, ayudándoles a convertir la tecnología en resultados tangibles, crecimiento sostenible y nuevas oportunidades para innovar”, finalizó Serrano.