Un lienzo de luz que transformará La Antigua Guatemala por tercera ocasión

Este año bajo el tema "Trozos del Mundo", se invita a todo el país a descubrir cómo las distintas culturas del planeta pueden encontrarse y dialogar en una ciudad que, desde hace casi cinco siglos, ha sido un punto de encuentro entre pueblos, tradiciones e historias.

En esta edición, nueve países participarán oficialmente a través de sus embajadas y de reconocidos artistas internacionales de video mapping y arte digital: Francia, Alemania, España, Taiwán, México, Brasil, Uruguay, Chile y Guatemala. Cada uno de ellos llevará una parte de su identidad cultural a los monumentos históricos y espacios públicos de La Antigua Guatemala, transformando iglesias, plazas y parques en ventanas abiertas hacia diferentes formas de entender el mundo.

“El Festival de la Luz de Antigua nació como un punto de encuentro entre el patrimonio y el arte digital. Estratégicamente realizamos el Festival durante el mes de julio, una temporada tradicionalmente baja en La Antigua Guatemala, porque creemos firmemente que la cultura también puede ser un motor de desarrollo económico. Cada visitante que llega al Festival beneficia a hoteles, restaurantes, guías, artesanos, comercios y cientos de familias antigüeñas”, comentó Willy Posadas, director del Festival de la Luz de Antigua y de Antigua Viva.

Una ventana al mundo

Los parques de La Antigua Guatemala vuelven a llenarse de instalaciones lumínicas que permiten que la experiencia del festival trascienda las proyecciones monumentales y llegue a espacios de convivencia para familias, niños y visitantes; con la alianza estratégica con EEGSA, a través del programa Alumbrados EEGSA, también por tercer año consecutivo.

Hasta el 26 de julio, Tanque La Unión y Parque San Sebastián albergarán experiencias temáticas que rinden homenaje a la cultura caficultora latinoamericana y a diversos destinos internacionales mediante postales luminosas de Guatemala, Colombia, Francia, Brasil, Taiwán, Alemania, México, España, Uruguay y Chile. Asimismo, desde mañana, La Alameda y Parque Santa Rosa se llenarán de luz con exhibiciones de estampillas, banderas y aves representativas de las naciones participantes.

Con esta iniciativa, EEGSA fortalece su compromiso con la promoción de la cultura, la convivencia y el disfrute de los espacios públicos, ofreciendo a las familias guatemaltecas una experiencia única para viajar por el mundo a través de la luz.

Momentos inolvidables

Desde 2021, Alumbrados EEGSA ilumina espacios públicos inspirados en la emblemática tradición de más de 55 años de Grupo EPM en Medellín, este proyecto se ha convertido, en solo cinco años, en una de las tradiciones más esperadas del país.

Con una inversión cercana a Q20 millones, más de 750 figuras luminosas y un impacto acumulado de más de 5 millones de visitantes en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, Alumbrados EEGSA sigue encendiendo la ilusión y reafirmando con orgullo su compromiso de conectar a las personas a través de la luz.