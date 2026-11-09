Vida Empresarial
Un nuevo modelo se incorpora a las aventuras en dos ruedas
Inspirada en un legado legendario de más de 20 años y diseñada para redefinir el concepto de versatilidad, estilo y dinamismo en el segmento de entrada a la aventura, se presenta la nueva motocicleta Suzuki V-Strom 160 con potencia, tecnología de vanguardia y frenos ABS de doble canal para dominar el tráfico urbano y los caminos de terracería.
Herencia de la emblemática familia V-Strom (nacida en 2002 bajo la premisa de libertad, confort y durabilidad), la nueva V-Strom 160 fusiona la agilidad requerida para el trayecto diario en la ciudad con la robustez necesaria para explorar caminos de terracería y rutas desafiantes.
“Durante más de 6 décadas hemos tenido el privilegio de acompañar a miles de personas en sus actividades diarias, en jornadas de trabajo, proyectos y también en sus aventuras. Lo que más nos llena de orgullo en Suzuki es la confianza que hemos adquirido a través de las nuevas generaciones y eso se ha convertido en nuestro gran patrimonio; por eso le seguimos apostando a la innovación y traemos a Guatemala la V-Strom 160, es una motocicleta que nos viene a ampliar las oportunidades de nuestros clientes y una experiencia de conducción totalmente nueva, que combina el espíritu de aventura que caracteriza a la familia V-Strom por varios años, y que necesitamos para nuestra vida cotidiana”, expresó José Enrique Passarelli, director comercial Motos Suzuki.
Innovación, Desempeño y Tecnología de Punta
La Suzuki V-Strom 160 destaca en su categoría al ofrecer una arquitectura integral enfocada en la seguridad, eficiencia y comodidad del piloto:
- Motor Eficiente: Monocilíndrico SOHC de 162 cc, 4 tiempos y sistema de inyección electrónica (FI), capaz de entregar 14.75 HP a 8,000 RPM y un torque de 14 Nm a 6,500 RPM, garantizando un óptimo rendimiento tanto en ascensos exigentes como en tráfico fluido.
- Seguridad Avanzada: Sistema de frenos de disco ventilado con ABS de doble canal, que evita el bloqueo de ambas ruedas para mantener el control de la trayectoria en frenadas de emergencia o en superficies de baja adherencia.
- Suspensión Preparada para Todo Terreno: Horquilla delantera telescópica hidráulica y una suspensión trasera Monoshock ajustable en 7 posiciones, diseñada para adaptarse al peso del usuario o acompañante y absorber irregularidades en cualquier ruta.
- Tecnología e Iluminación LED: Faro frontal y direccionales con tecnología Full LED de alta visibilidad, complementados por un tablero digital multifuncional de fácil lectura que brinda al piloto información precisa como marcha engranada, velocidad y nivel de combustible.
- Ergonomía y Diseño Adventure: Asiento con una altura accesible de 795 mm, distancia al piso de 160 mm, tanque de 3.5 galones para mayor autonomía de viaje, aros de aleación de aluminio y llantas de doble propósito listas para la acción.
La Suzuki V-Strom 160 ya está disponible para pruebas de manejo y venta directa en las agencias de todo el país incluyendo la Agencia Central Castellana (Avenida La Castellana 39-48, Zona 8, Ciudad de Guatemala) y todos los distribuidores autorizados. Llega al mercado guatemalteco en tres combinaciones de color: Amarillo, Negro y Blanco.