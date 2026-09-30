Un nuevo punto de partida para vivir mejor en la ciudad

ENZO parte del concepto Stepping Stones, una filosofía que entiende la vivienda no únicamente como un espacio físico, sino como un punto de partida desde el cual las personas construyen nuevos proyectos, decisiones e historias. Desde su concepto de marca, ENZO se plantea como el inicio de una nueva etapa y como un lugar pensado para quienes buscan construir su camino con propósito, visión y sentido.

El proyecto contará con 435 apartamentos de una, dos y tres habitaciones, integrando una propuesta residencial contemporánea que busca facilitar la vida cotidiana y brindar mayor comodidad a quienes lo habitan. También tendrá más de 20 amenidades articuladas alrededor de un espacio central concebido como el corazón del desarrollo.

La propuesta integra espacios para la productividad, la recreación, el bienestar y la convivencia, organizados alrededor de distintas experiencias para conectar, concentrarse y mantenerse en movimiento. Entre ellos se encuentran Cinema, Chef’s Kitchen, Grill Station, Firepits, Game Room, Kids’ Zone, Salón Social, Solarium, Wellness Hub y otros espacios destinados a acompañar diferentes momentos de la vida diaria.

“En COMOSA creemos que desarrollar vivienda significa mucho más que construir espacios. Significa entender cómo viven las personas, qué necesitan para sentirse bien y cómo podemos crear entornos que acompañen su crecimiento. ENZO nace de esa visión: ser un punto de partida para nuevas historias y una forma de vivir con mayor comodidad, bienestar y confianza”, señaló Pablo Suchini, Director General de COMOSA.

Su arquitectura y planificación responden a esta misma intención. Desde la organización de las tipologías hasta la distribución de las amenidades, el proyecto busca crear un entorno que acompañe el crecimiento de quienes lo habitan y se adapte a distintas formas de vivir.

En ENZO, el bienestar se integra a la vida cotidiana a través de espacios y experiencias pensadas para acompañar distintos momentos del día: convivir, trabajar, descansar, mantenerse activo y disfrutar del tiempo personal.

De esta manera, la experiencia residencial se extiende más allá del apartamento y da lugar a un entorno en el que compartir, descansar, trabajar y disfrutar forman parte de una misma propuesta de vida.

Una ubicación bien conectada

ENZO se desarrolla en Las Charcas, zona 11, dentro de un sector residencial consolidado y conectado con vías como Anillo Periférico, Calzada Aguilar Batres y Calzada Roosevelt. Su cercanía con supermercados, centros comerciales, hospitales, centros educativos, bancos, restaurantes y distintos servicios de conveniencia, responde a una visión en la que la ubicación también contribuye a la comodidad de quienes viven el proyecto.

De esta manera, una ubicación bien conectada contribuye a hacer la vida cotidiana más práctica, permitiendo que los residentes estén más cerca de los lugares y servicios que necesitan.

Experiencia que construye confianza

ENZO representa también una nueva etapa en la evolución residencial de COMOSA, desarrolladora guatemalteca con más de 70 años de trayectoria, más de 200 proyectos ejecutados y 1.5 millones de metros cuadrados construidos.

A lo largo de su historia, COMOSA ha acompañado la evolución urbana de Guatemala a través de proyectos residenciales, edificios e infraestructura que forman parte del crecimiento del país. Su visión parte de construir con la intención de dejar huella, crear confianza y desarrollar lugares que permanezcan en la vida de las personas más allá de ser habitados.

Con ENZO, esa experiencia se transforma en una propuesta centrada en las personas, donde la calidad, la comodidad, la planificación y el diseño buscan responder no solo a las necesidades actuales de vivienda, sino también a nuevas maneras de habitar la ciudad.