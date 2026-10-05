Un respaldo para vivir con mayor libertad

"Muchas veces pensamos en un seguro hasta que ocurre algo que nos hace ver la importancia de contar con cobertura. Queremos cambiar esa percepción. Asegurarse es también una manera de cuidar lo que hemos construido y poder continuar con nuestros planes. Es por eso que nuestro propósito es AYUDAR A SEGUIR ADELANTE. La idea es que las personas vean el seguro como un respaldo que les permite vivir plenamente", comenta Christian Nölck, CEO Seguros G&T.

Esta perspectiva cobra especial relevancia en las generaciones más jóvenes, para quienes la experiencia se ha convertido en uno de los activos más valiosos. Viajar, movilizarse, conocer nuevos lugares, probar cosas diferentes y asumir riesgos son parte de una vida en constante movimiento. Y precisamente porque la vida está hecha para vivirse, contar con un respaldo permite hacerlo con mayor tranquilidad.

De esta manera, "Salí a vivir, asegurado" resume la invitación de Seguros G&T, y es la de disfrutar de las experiencias, tomar nuevos caminos y seguir adelante con los planes, sabiendo que existe un respaldo cuando más se necesita.

Seguros G&T plantea una relación diferente con sus clientes; estar presente sin ser invasivo, orientar sin complicar y responder cuando realmente se necesita. De ahí nace su promesa "Seguros G&T no te falla", como una expresión de ese compromiso de acompañar a las personas sin detenerlas.

Asimismo, Seguros G&T cuenta con soluciones para distintos momentos y necesidades, entre ellas seguros de vida, gastos médicos, vehículos y accidentes personales.

En el caso de un seguro de vida, sus alternativas incluyen opciones orientadas a protección familiar y patrimonial, así como productos que pueden incorporar ahorro, dependiendo de las necesidades de cada persona.

"En Seguros G&T queremos que las personas puedan salir, explorar, viajar, emprender y disfrutar sabiendo que cuentan con alguien que está detrás de ellas cuando lo necesitan. No se trata de vivir pensando en lo que puede salir mal, sino de tener el respaldo para que nada te detenga", indicó Calahan Castillo, directora de Mercadeo.

En salud, sus soluciones contemplan coberturas como hospitalización, medicamentos laboratorios, consultas y emergencias, además de diferentes asistencias según el plan contratado. Para quienes se movilizan constantemente, sus seguros de vehículos incluyen opciones de cobertura y asistencia vial.

Así, tener un seguro deja de ser únicamente una respuesta ante un imprevisto y se convierte en parte de la planificación de una vida que está en movimiento: proteger a quienes queremos, cuidar nuestro patrimonio, respaldar nuestros proyectos y tener la tranquilidad de seguir adelante cuando algo inesperado sucede.

Con esta visión, Seguros G&T busca acercar el mundo de los seguros a una nueva generación, hablando desde sus experiencias, necesidades y proyectos. Porque tener un seguro no significa ponerle límites a la vida, sino contar con la tranquilidad necesaria para vivirla.