Un SUV de nuevas energías con hasta 630 caballos de fuerza

Este SUV con diseño robusto busca alcanzar un público más amplio, combinando una imagen aventurera con tecnología, confort, potencia y funcionalidad para la vida urbana y familiar. La llegada de la BYD Ti 7a Guatemala brinda más opciones de movilidad y expande el portafolio super híbrido de BYD.

“Para BYD y Cofiño, la llegada del TI 7 a Guatemala representa una oportunidad para ampliar las alternativas de nuevas energías disponibles para nuestros clientes. Este modelo reúne desempeño, tecnología y confort dentro de una propuesta que fortalece nuestro portafolio local y el compromiso de seguir acercando soluciones de movilidad innovadoras y eficientes al país”, manifestó Edward Davis, Gerente de Marca Regional BYD para Cofiño.

En el interior, el BYD TI 7 prioriza la tecnología, la conectividad y el bienestar de los ocupantes. Cuenta con asientos con funciones de masaje, calefacción y ventilación, sistema de audio de 14 bocinas compartimiento con refrigeración y calentamiento, y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), cámara de visión 360° y un completo paquete de seguridad.

Fundada en 1995, BYD (Build Your Dreams) tiene presencia en más de 100 países y regiones y se ha consolidado como uno de los principales impulsores de la movilidad eléctrica a nivel global. Su visión busca acelerar la transición hacia energías limpias mediante soluciones tecnológicas aplicadas al transporte y contribuir a enfriar el planeta en 1°C.

Con más de ocho décadas de experiencia en el sector automotriz, Cofiño ha construido una sólida trayectoria basada en el servicio, la innovación y el respaldo a sus clientes. Su experiencia y capacidad operativa permiten acercar al mercado guatemalteco soluciones de movilidad de marcas reconocidas a nivel mundial