Vida Empresarial
Un SUV de nuevas energías con hasta 630 caballos de fuerza
Con tracción integral AWD, 690 Nm de torque, tecnología avanzada y una propuesta enfocada en desempeño y confort, BYD y Cofiño presentaron el nuevo BYD TI 7, el cual se suma al portafolio local de la marca como una nueva alternativa de movilidad de nuevas energías para los consumidores guatemaltecos.
Este SUV con diseño robusto busca alcanzar un público más amplio, combinando una imagen aventurera con tecnología, confort, potencia y funcionalidad para la vida urbana y familiar. La llegada de la BYD Ti 7a Guatemala brinda más opciones de movilidad y expande el portafolio super híbrido de BYD.
“Para BYD y Cofiño, la llegada del TI 7 a Guatemala representa una oportunidad para ampliar las alternativas de nuevas energías disponibles para nuestros clientes. Este modelo reúne desempeño, tecnología y confort dentro de una propuesta que fortalece nuestro portafolio local y el compromiso de seguir acercando soluciones de movilidad innovadoras y eficientes al país”, manifestó Edward Davis, Gerente de Marca Regional BYD para Cofiño.
En el interior, el BYD TI 7 prioriza la tecnología, la conectividad y el bienestar de los ocupantes. Cuenta con asientos con funciones de masaje, calefacción y ventilación, sistema de audio de 14 bocinas compartimiento con refrigeración y calentamiento, y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), cámara de visión 360° y un completo paquete de seguridad.
Fundada en 1995, BYD (Build Your Dreams) tiene presencia en más de 100 países y regiones y se ha consolidado como uno de los principales impulsores de la movilidad eléctrica a nivel global. Su visión busca acelerar la transición hacia energías limpias mediante soluciones tecnológicas aplicadas al transporte y contribuir a enfriar el planeta en 1°C.
Con más de ocho décadas de experiencia en el sector automotriz, Cofiño ha construido una sólida trayectoria basada en el servicio, la innovación y el respaldo a sus clientes. Su experiencia y capacidad operativa permiten acercar al mercado guatemalteco soluciones de movilidad de marcas reconocidas a nivel mundial