Un viaje doble todo incluido a Barcelona

La campaña "¡Bi y Visa te llevan a Barcelona a disfrutar un viaje inspirado en Toy Story 2026!" llega a su fin, luego de estar vigente del 8 de junio al 9 de agosto de 2026, período durante el cual los clientes acumularon oportunidades para participar en el sorteo al realizar consumos facturados de Q200, o su equivalente en dólares, con sus tarjetas de crédito y débito Bi Visa. Para participar, los tarjetahabientes debían registrarse previamente en unicostarjetasbi.com.

“En Banco Industrial nos enorgullece premiar la preferencia de nuestros clientes con experiencias únicas e inolvidables. Junto a Visa, nuestro aliado estratégico, continuamos creando oportunidades que transforman las transacciones del día a día en momentos memorables para nuestros tarjetahabientes”, comentó Bárbara Sosa, representante de Banco Industrial.

Como parte del premio, los tres ganadores junto a un acompañante cada uno, vivirán una experiencia única en Barcelona, donde podrán descubrir la ciudad a través de recorridos privados, experiencias inmersivas, arte digital y paisajes emblemáticos, complementados con alojamiento, gastronomía y actividades exclusivas inspiradas en la magia de Disney y Pixar.

“En Visa buscamos que cada pago sea mucho más que una transacción: una oportunidad para acercar a nuestros tarjetahabientes a experiencias únicas y memorables. Junto a Banco Industrial, nos entusiasma transformar sus compras cotidianas en la posibilidad de vivir momentos extraordinarios, conectando innovación, beneficios y experiencias que realmente agregan valor a la vida de nuestros clientes”, señaló Waldemar Cordero, Director Senior de Marketing para Visa Centroamérica y el Caribe.

La actividad de premiación se llevó a cabo en el restaurante Filemón, ubicado en el Centro Comercial La Estación. Banco Industrial y Visa reafirman su compromiso de seguir generando experiencias que van más allá de lo financiero, acercando beneficios diferenciados y momentos memorables a sus tarjetahabientes, e invitan a sus clientes a estar pendientes de las próximas promociones.