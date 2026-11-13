Una celebración de película para compartir en familia la llegada de la Navidad

La inauguración fue en la Plaza Principal, donde miles de visitantes disfrutaron de una tarde y noche de actividades para toda la familia. La celebración incluyó personajes, zanqueros, malabaristas y distintas sorpresas, que dieron paso al programa inaugural y a un espectáculo musical con las mexicanas, Romina Marroquín y Denisse Aragón, reconocidas por sus interpretaciones en el doblaje de películas como Frozen.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el encendido del árbol navideño, acompañado de un espectáculo de luces y pirotecnia. La celebración continuó con las presentaciones musicales de Paola Chuc, Dennis Arana y Yefry Lemus, que llenaron de música y alegría el ambiente.

La ambientación navideña incluyó escenarios inspirados en momentos y películas clásicas de Navidad, entre ellos el taller de Santa, la chimenea de Nochebuena, el tren navideño y la sala de la familia. Cada espacio fue concebido para que niños, jóvenes, adultos y abuelos pudieran disfrutar, tomarse fotografías y construir recuerdos juntos.

“En Ciudad Cayalá queremos que la Navidad sea mucho más que una celebración que se observa; queremos que sea una experiencia que se vive y se comparte. Que las familias encuentren aquí un espacio para reunirse, que los amigos tengan nuevos motivos para encontrarse y que cada generación pueda llevarse un recuerdo especial. Este año, al celebrar nuestros XV años, queremos seguir construyendo historias junto a quienes han hecho de Cayalá parte de sus vidas”, expresó Jessica Margarita Castillo Ramos, gerente de Mercadeo Comercial de Ciudad Cayalá.

La programación continuará durante noviembre y diciembre con actividades especiales, entre las que destacan el espectáculo de mapping conmemorativo por los XV años de Ciudad Cayalá, los días 21 y 22 de noviembre, y el Gran Desfile de Globos Gigantes, programado para el 13 de diciembre, que llenará las calles de Paseo Cayalá de color, personajes y fantasía.

Un espacio para encontrarnos y celebrar

La experiencia navideña se complementa con la oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento de Ciudad Cayalá, sus plazas y calles peatonales, que permiten disfrutar de diferentes actividades en un mismo destino.

Detrás de cada celebración existe un trabajo coordinado de los equipos de operaciones, seguridad, mantenimiento, limpieza, producción y atención al visitante, orientado a ofrecer espacios agradables, ordenados y seguros para que las familias puedan disfrutar de sus actividades con tranquilidad.

La temporada también representa una oportunidad para fortalecer la actividad comercial y generar nuevas experiencias para los visitantes y los negocios que forman parte de Ciudad Cayalá.

Con esta inauguración, Ciudad Cayalá dio inicio a una temporada en la que la magia del cine se convirtió en una invitación a vivir esas escenas que realmente importan: compartir una sonrisa, reencontrarse con los amigos, disfrutar con los hijos y crear tradiciones que perduren con el tiempo.