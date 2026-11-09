Una celebración diseñada para compartir, celebrar y agradecer

Bajo el concepto Enciende lo mejor de ti, el festival marca el inicio de la temporada navideña con el tradicional encendido de 34 árboles a nivel nacional. Además, el Árbol Gallo contará con un nuevo show sincronizado de música e iluminación, diseñado especialmente para brindar una experiencia única y memorable.

La edición 2026 invita a los asistentes a realizar un recorrido imaginario por diferentes países, ofreciendo una experiencia inmersiva que busca sorprender a grandes y pequeños, fortaleciendo el carácter familiar de una tradición emotiva que se realiza con dedicación y cariño y que ha acompañado a generaciones de guatemaltecos.

“El Festival Árbol Gallo representa uno de los momentos más importantes y emotivos para nuestra marca. Cada año trabajamos con dedicación para ofrecer una experiencia que permita a las familias guatemaltecas reunirse, compartir y disfrutar juntas del inicio de una época tan especial como la Navidad”, comentó Ricardo Pontaza, Gerente de Marca Cerveza Gallo.

Como parte de las novedades de este año, Cerveza Gallo también entregará miles de sorpresas para niños que asistan al Obelisco, fortaleciendo el carácter familiar de una tradición emotiva que se realiza con dedicación y cariño y que ha acompañado a generaciones de guatemaltecos.

La celebración navideña estará en: Obelisco, Condado Concepción, Antigua Guatemala, Mixco, Amatitlán, Chimaltenango, Zacapa, Sanarate, Esquipulas, Cobán, Salamá, Tactic, Teculután, Puerto Barrios, Chiquimula, San Agustín Acasaguastlán, Guastatoya, San Benito (Petén), Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Chiquimulilla, Barberena, Jalapa, Nueva Santa Rosa, Tiquisate, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Quiché, Malacatán, Mazatenango, Retalhuleu, y Coatepeque.

Cada árbol se encenderá desde el sábado 14 de noviembre hasta el miércoles 6 de enero 2027 y permanecerán iluminados diariamente de 5:30 de la tarde a medianoche, con horarios especiales los días 24 y 31 de diciembre, cuando permanecerán encendidos hasta las 5:00 de la mañana.

Asimismo, la decoración navideña tendrá presencia en algunos de los principales puntos de la ciudad, incluyendo Avenida Las Américas, Avenida Reforma, Boulevard Liberación, Boulevard Los Próceres y el Paseo de la Sexta Avenida, donde se instalarán guirnaldas, figuras tridimensionales, iluminación de árboles naturales y tradicionales cascadas de luces.

“La innovación será protagonista de esta edición. La incorporación un nuevo espectáculo sincronizado de música e iluminación reflejan nuestro compromiso de seguir evolucionando una tradición que las familias esperan año tras año, manteniendo viva la magia de la Navidad”, manifestó Rodrigo Gavarrete vocero de Cervecería Centro Americana, S. A.

Las personas que no puedan asistir de forma presencial podrán seguir la inauguración a través de Canal 3 y las redes sociales oficiales de Cerveza Gallo.

Para promover el ambiente familiar y poder disfrutar de la actividad, se contará con seguridad privada perimetral y el apoyo de la Policía Nacional Civil y Policia Municipal, sugiere a aquellos que deseen asistir al evento familiar llegar bien abrigados, identificar a los niños y llegar con tiempo suficiente para disfrutar de esta experiencia única.

Para facilitar la circulación vehicular, se comunicarán con antelación las vías alternas a través de radio, volantes, pantallas digitales, señalización vial y el apoyo de EMETRA.

Y, por último, la marca tiene un plan de limpieza durante la actividad se colocarán baños y basureros alrededor de toda la plaza y contratará, como todos los años, un equipo de limpieza que iniciará sus labores al terminar la actividad.