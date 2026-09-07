Una de las inversiones comerciales más importantes para la región está oriente

la nueva tienda ofrece una experiencia de compra integral en un espacio de 6,000 metros cuadrados, acercando por primera vez al oriente del país todas las categorías que han convertido a CEMACO en un referente nacional.

Esta apertura representa una de las inversiones comerciales más importantes para la región y que responde a la creciente demanda de espacios especializados para el hogar, los proyectos de construcción y la vida en familia.

“Esta apertura representa mucho más que una nueva tienda; es una apuesta por el crecimiento del oriente del país y por las familias que durante años han confiado en nuestra marca. Queremos estar más cerca de nuestros clientes, acompañarlos en cada proyecto, grande o pequeño, y ofrecerles la experiencia, el servicio y la variedad que distinguen a CEMACO. Nos llena de orgullo abrir nuestras puertas en Chiquimula y formar parte del desarrollo de esta región”, manifestó Celia Meléndez, Gerente de CEMACO Chiquimula.

Los habitantes de Chiquimula, Zacapa, Esquipulas, Ipala, Camotán y municipios cercanos podrán encontrar en un solo lugar productos para equipar, remodelar y construir sus hogares, así como soluciones para proyectos de construcción, artículos de decoración, jardinería, organización, ferretería y productos de temporada.

Además, contará con las tiendas Juguetón y Bebé Juguetón, que ofrecerán una amplia variedad de juguetes, artículos para bebés y productos especializados para acompañar cada etapa del crecimiento de los más pequeños, ampliando la experiencia de compra para las familias de la región.

La llegada de CEMACO también representa un impacto positivo para la economía local con la generación de más empleos para la región de oriente del país, fortaleciendo el desarrollo comercial del departamento y ampliando el acceso de miles de familias a una oferta especializada sin necesidad de desplazarse hacia otras ciudades.

Con esta inauguración, CEMACO continúa fortaleciendo su presencia en Guatemala, alcanzando un total de 26 tiendas CEMACO a nivel nacional. Asimismo, la apertura suma 18 tiendas Juguetón, reafirmando el compromiso de la empresa de acercar soluciones para el hogar y opciones para toda la familia a más comunidades. Esta expansión refleja su apuesta por invertir en regiones con alto potencial de crecimiento, impulsando el desarrollo económico y generando oportunidades para las familias guatemaltecas.