Una década apoyando iniciativas que generan bienestar social

Este aporte se suma a la trayectoria de colaboración que la empresa ha mantenido con Teletón Guatemala y Fundabiem, consolidando una alianza basada en valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso con las comunidades.

El donativo entregado por Zeta Gas contribuirá al trabajo que realiza Fundabiem a través de su red de 19 centros de rehabilitación en Guatemala, donde miles de personas reciben atención especializada. Gracias al apoyo de Teletón y a la solidaridad de empresas y guatemaltecos, se han logrado beneficiar a más de 900 mil personas, fortaleciendo programas de atención, terapias y servicios que generan un impacto positivo en sus vidas y las de sus familias.

“En Zeta Gas estamos convencidos que apoyar iniciativas que generan bienestar y transforman vidas es una forma de contribuir al desarrollo de Guatemala. Nos llena de orgullo ser parte de Teletón durante 10 años y continuar sumando esfuerzos para que más personas puedan acceder a servicios de rehabilitación que les permitan mejorar su calidad de vida”, comentó Kevin Villacinda, Gerente de Mercadeo de Grupo Zeta Gas.

Como parte de su compromiso con esta iniciativa, colaboradores de Zeta Gas también participaron en jornadas de voluntariado junto a Fundabiem, fortaleciendo el vínculo humano con las personas beneficiarias y contribuyendo activamente a esta labor social.

Durante el mes de julio el equipo de Zeta Gas realizó una visita a Fundabiem, donde compartió con sus beneficiarios y participó en actividades, demostrando que el compromiso y solidaridad de la empresa.

"Nuestro compromiso en Zeta Gas va más allá de un aporte económico, ya que creemos que la solidaridad también es una forma de encender la llama de la esperanza que transforma vidas, por lo que hoy renovamos nuestro compromiso de continuar apoyando a Fundabiem y a Teletón Guatemala” expresó Jennifer Barrera, Gerente de Planeación y Estrategia de Grupo Zeta Gas.

Con esta participación, Zeta Gas reafirma su propósito de estar cerca de los guatemaltecos y continuar apoyando iniciativas que promueven la inclusión, generan oportunidades y llevan esperanza a miles de familias. Para conocer más sobre Zeta Gas sigue las redes @zetagasgt o ingresa a grupozetagas.com.gt y zetapremia.com.gt, o llama al 1792.